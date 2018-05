Vestas skal levere 550 megawatt til amerikansk storkunde

Det amerikanske energiselskab Midamerican Energy vil opføre to nye vindmølleparker i Iowa, USA, og det bliver Vestas, som skal levere møllerne.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet udsendt tirsdag.

De to parker kommer samlet til at bestå af 275 Vestas-møller med en samlet kapacitet på 550 megawatt, og de er begge en del af selskabets gigantiske Wind XI-projekt, der er planlagt til samlet 2000 megawatt.

Vestas indgik i 2016 en rammeaftale om at levere op til 2000 (MW) vindmøller til Wind XI-projektet, og branchemediet Energiwatch skrev for nylig, at der indtil videre er indgået faste mølleordrer på 1049 megawatt under rammeaftalen.

Endnu har Vestas ikke annonceret møllerne til de to nye parker som en fast og ubetinget ordrer.

I den ene af vindmølleparkerne, Arbor Hill, skal det danske vindmølleselskab levere 125 vindmøller, mens der i den anden, The Orient, skal rejses 150. Her er der mulighed for at bygge 100 ekstra møller.

- Dette er endnu et skridt fremad for vores Wind XI-projekt. For hver ny vindmøllepark, vi bygger, kommer vi nærmere vores vision om at levere 100 pct. vedvarende energi, siger Mike Fehr, der er vicedirektør i Midamerican Energy.

Hele Wind XI-projekt ventes at stå færdigt i december 2019.

I april kom det frem, at Vestas-konkurrenten Siemens Gamesa havde klemt sig ind i projektet med en ordre på en kapacitet på mellem 77 og 90 MW, men Vestas oplyste i den forbindelse til Ritzau Finans, at det fortsat venter at få den største bid af kontrakten på op til 2000 megawatt (MW).

- Vestas' oprindelige aftale gælder fortsat, og som annonceret forventer vi fortsat at levere klart størstedelen af vindmøllerne i 2000 MW WindXI-projektet, lød det fra Vestas.

/ritzau/FINANS