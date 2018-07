Topdanmark: Skuffende regnskab påvirket af brandskader

Forsikringskoncernen Topdanmark kom ud af andet kvartal i år med et nettooverskud på 345 mio. kr., hvilket var under analytikernes forventning.

Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates havde analytikerne estimeret et overskud på 368 mio. kr. for månederne april, maj og juni. I samme periode af 2017 havde forsikringsselskabet et overskud på 474 mio. kr.

Det samlede investeringsafkast (afkast på aktiver samt hensættelse til kursregulering med videre på skadehensættelser) blev 43 mio. kr., hvilket var højere end forventningerne, der lød på blot 1 mio. kr. Samme kvartal i 2017 gav et overskud på den post på 54 mio. kr.

Det lavere afkast, som dog er højere end ventet af analytikerne, forklarer Topdanmark primært med et lavere afkast på aktier og CDOs, hvilket kun delvist blev modsvaret af et højere afkast på danske realkreditobligationer.

Toplinjen - bruttopræmieindtægterne i skadesdelen - endte på 2300 mio. kr. mod ventet 2280 mio. kr. og 2241 mio. kr. i andet kvartal sidste år.

BRANDSKADER SLÅR HÅRDT

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede under forventning, da det blev 325 mio. kr. i kvartalet. Der var ventet 401 mio. kr. af analytikerne og 497 mio. kr. i samme kvartal året før.

- Faldet i forsikringsteknisk resultat skyldes især, at brandskader lå på et usædvanlig lavt niveau i andet kvartal sidste år, mens brandskader lå på et usædvanlig højt niveau i andet kvartal i år, forklarer Topdanmark i regnskabet.

Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio (inklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne (jo lavere CR jo bedre, red.), landede i kvartalet på 85,9, mens der var ventet 82,4, og der blev nået 77,8 i samme periode sidste år inklusive afløbsgevinster. Eksklusive afløb kom CR ind på 89,0, mens der var ventet 85,9 mod 81,6.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.

/ritzau/FINANS