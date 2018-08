Tivoli rykker ind på Axelborg

Lars Liebst, administrerende direktør for Tivoli, ser frem til at bevæge sig udenfor parkens mure.

Den kendte forlystelsespark, som ligger centralt i København, har fået vokseværk.

Tivoli har lejet konference- og festlokaler på Axelborg, hvilket både giver mulighed for at byde velkommen til flere gæster, ligesom det gør parken mindre afhængige af vejret, så det i højere grad kan blive en helårsforretning, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Udvidelsen gør det muligt at arrangere flere events som eksempelvis større julefrokoster, middage og konferencer.

Vokseværket medfører også et nyt samarbejde mellem Tivoli og Landbrug & Fødevarer, der holder til på Axelborg. Det ser administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, frem til.

»Vi glæder os til samarbejdet. Tivoli er en kulturinstitution i Danmark, som har en lang tradition for at sætte fokus på gastronomi og fødevarer. Og ligesom Tivoli vil vores erhverv gerne producere fødevarer, der i sidste ende ender med at give en god oplevelse til dem, der skal spise dem,« siger hun i meddelelsen.

Forlystelsesparken havde ikke mulighed for at udvide i haven. Derfor har de taget skridtet udenfor murene. Det nye samarbejde med mad og gastronomi i centrum vil ifølge Lars Liebst, direktør for Tivoli, skabe et fælles omdrejningspunkt for historie, kultur, tradition og kvalitet.

»Axelborg emmer af historie, tradition og udvikling, og det mærker man lige så snart, man træder ind ad døren. Præcis ligesom Tivoli og Nimb. Vi glæder os til at flytte ind hos Landbrug & Fødevarer og har allerede talt om en række områder, hvor vi sammen kan udvikle nye koncepter. Fællesnævneren for Axelborg og Tivoli er gode danske fødevarer af høj kvalitet, men der ligger også nogle muligheder for innovative projekter i huset,« siger han.