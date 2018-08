Tim Cooks Apple-aktier rammer 120 mio. dollar i værdi

Apple rundede for nyligt en markedsværdi på 1.000 milliarder dollar som den første virksomhed nogensinde. Det enestående resultat har medført en værdistigning i topchef Tim Cooks aktier i virksomheden, der nu er mere end 120 millioner dollar værd.

Det skriver Financial Times onsdag.

Da Tim Cook i 2011 overtog jobbet efter stifteren, Steve Jobs, steg hans aktieandel. Siden da er andelen ikke steget, men det er værdien på hver enkelt aktie, så de tilsammen nu har nået det trecifrede millionbeløb.

I de syv år Tim Cook har stået i spidsen for virksomheden, er selskabets værdi steget med over 600 milliarder dollar.

»Han har på glimrende vis udviklet forretningen ved at fokusere skarpt på iPhonen. Det har man gjort ved, at den nye model af iPhonen er så tilpas lækker, at folk vælger at opgradere,« sagde Preben Mejer, direktør i videnscenteret Radr, for nyligt til Berlingske.

Inden jobbet som topchef, havde Tim Cook ansvaret for Apples globale salg og drift og fungerede i flere år som Steve Jobs højre hånd.

De mange millioner, som Tim Cook med årene har skrabet sammen, har han dog ikke planer om at beholde. Han fortalte i et interview for tre år siden, at han vil donere stort set hele sin personlige formue til velgørenhed, inden han dør.

Det vurderes, at donationen vil svare til i omegnen af 700 millioner dollar. I sidste uge donerede han ifølge Financial Times omkring fem millioner dollar til velgørenhed.