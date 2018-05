Simcorp vil have Tryg-chef Morten Hübbe valgt ind i bestyrelsen

. Morten Hübbe, der er administrerende direktør i Tryg, kommer efter alt at dømme ind i bestyrelsen i Simcorp, når selskabet holder ekstraordinær generalforsamling 31 . maj.

Simcorp kunne allerede i forbindelse med årsregnskabet i februar fortælle, at der var behov for en større bestyrelse, og at Trygs topchef fik en plads ved bordet.

Men det er altså op til aktionærerne at godkende planen, da der ikke var nok fremmødte ved den ordinære generalforsamling til at få vedtægtsændringerne i hus.

Selskabet ser gerne, at antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer øges til "fire til otte" mod de nuværende "tre til seks".

Ændringen skal sikre, at Simcorp har et tilpas antal væsentlige kandidater til revisions- og nomineringsudvalgene og sikre et solidt grundlag for vellykket udskiftning i bestyrelsen, forlød det i regnskabet.

/ritzau/FINANS