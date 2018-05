Schouw: Solgte mere men gik tilbage på overskuddet

For industrikonglomeratet Schouw & Co. viste regnskabet for første kvartal et øget salg samt driftsresultat (EBIT), mens overskuddet var mindre end samme periode året før.

Det viser regnskabet for første kvartal, der er offentliggjort torsdag middag.

På omsætningssiden var der fremgang til 3851 mio. kr. mod 3584 mio. kr. i de første tre måneder af 2017. Det er på trods af, at fiskefoderproducenten Biomar, der står for den største del af salget, gik tilbage grundet lavere priser på lakseområdet.

Driftsresultatet landede på 183 mio. kr. mod 178 mio. kr. samme periode sidste år. Resultatet af primær drift før afskrivninger (EBITDA) landede på 314 mio. kr. mod 284 mio. kr.

- Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen realiserede samlet ser et godt første kvartal 2018 med den forventede fremgang i omsætning og EBITDA.

- Kvartalet var, som forudset, kendetegnet ved intens konkurrence på de fleste områder kombineret med øgede priser på en række komponenter og råvarer, oplyser selskabet i regnskabet.

På trods af fremgang på omsætningen og driften gik Schouw tilbage på overskuddet. I årets første tre måneder havde koncernen et overskud på 118 mio. kr. mod 122 mio. kr. samme periode sidste år.

I virksomheden Biomar er der betalt en udskudt skat på 9 mio. kr. som følge af forhøjelse af den ecuadorianske selskabsskat.

Schouw & Co. fastholder forventningerne til 2018 om et driftsresultat på 1110-1250 mio. kr. Det ventes en omsætning i størrelsesordenen 18,1 mia. kr. og et EBITDA mellem 1665-1805 mio. kr.

Tabel for Schouw & Co.s' regnskab for første kvartal:

Schouw & Co.s' forventninger til 2018:

/ritzau/FINANS