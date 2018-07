SAS-direktør om mange aflysninger: Vi har været for ambitiøse

Det skriver den norske avis Dagens Næringsliv.

»Vi har været for ambitiøse med planlægningen af ruteprogrammet denne sommer. Når vi nu kender resultatet, havde jeg gerne set, at vi havde været mere forsigtige,« siger Lars Sandahl Sørensen, der er driftsdirektør i SAS, til Dagens Næringsliv.

Mandskabsmanglen skyldes særligt udfordringer med underleverandøren City Jet og SAS' irske datterselskab, SAS Ireland (SAIL), da 80 pct. af aflysningerne skulle være betjent af de selskaber, hvor der har været problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med piloter og kabinepersonale.

Lars Sandahl Sørensen forklarer, at SAS har sat en række tiltag i værk for at løse problemerne.

Ledelsen i det irske datterselskab er skiftet ud, og selskabet overtager nogle flyvninger med SAS' egne fly for at undgå aflysninger, men han forklarer samtidig, at mandskabsmanglen vil vare ved resten af sommeren.

Normalt bliver 99 pct. af SAS' fly afviklet som planlagt, men i juni har tallet været under 98. Lars Sandahl Sørensen venter, at det kommer tæt på 99 pct. i starten af efteråret.

/ritzau/FINANS