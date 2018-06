Sådan måler vi de 140 virksomheders image

Berlingske Business Magasins Imageanalyse er en institution på sit felt. I over 20 år har magasinet sammen med IFO Instituttet for Opinionsanalyse målt og vejet kendte og toneangivende virksomheders image.

Analysen er langt grundigere end andre målinger og giver en enestående mulighed for at gå i dybden med de i alt ni parametre, vi måler på (se nedenfor).

Det særlige ved Imageanalysen er, at det er erhvervslederne, der giver hinanden karakter.

I alt 3.513 erhvervsledere har deltaget i årets undersøgelse.

De 140 virksomheder, der indgår i Imageanalysen, er udvalgt af Berlingske og IFO Instituttet for Opinionsanalyse blandt Danmarks største og mest toneangivende virksomheder.

Der tages udgangspunkt i Berlingske Business Magasins Guld1000-liste, hvor Danmarks 1.000 største virksomheder hvert år opgøres efter omsætningsstørrelse.

Den vigtigste forudsætning for at have et image er dog, at virksomheden er kendt i målgruppen. Nogle af de største virksomheder målt på omsætning er således ikke medtaget, da de er kendetegnet ved et meget lavt kendskab. Det gælder en række handelsselskaber med meget stor omsætning, men ganske få medarbejdere.

Nye virksomheder i analysen

Hvert år vurderer vi desuden, om de mindst kendte virksomheder i sidste års Imageanalyse skal udskiftes med nye. I år er ABB, Statoil Refining Denmark, Icopal, Atea og ALK-Abelló erstattet af Widex, Alm. Brand, Nilfisk, Semler Gruppen og Interdan Holding.

Analysen er i enkelte tilfælde suppleret med mindre virksomheder, som målgruppen har et højt kendskab til. Det sker for at samle flere virksomheder i udvalgte branchegrupper.

Imageanalysen er en analyse af virksomheder og koncerner og ikke af brands og datterselskaber. Derfor er Dansk Supermarked med i analysen, mens eksempelvis mærkerne Netto og Bilka ikke er med.

Imageanalysen bliver lavet på koncernniveau. Derfor er datterselskaber i koncerner som udgangspunkt ikke med.

IFO Instituttet for Opinionsanalyse anført af direktør Palle Klinke Hansen har stået for undersøgelsen, som er gennemført i perioden 22. april-6. maj 2018.

Metoden bag Imageanalysen:

Instituttet for Opinionsanalyse – IFO - har udviklet den model, der anvendes til at måle virksomhederne i Berlingske Business Magasins Imageanalyse.

Tre faktorer bestemmer, hvilken score den enkelte virksomhed får: 1. Kendskabet til virksomheden, 2. den individuelle bedømmelse på ni imageparametre og 3. den vægt, som respondenterne tillægger de ni drivere, der her er anført i prioriteret rækkefølge:

Ledelse: Ledelsen er dygtig til at håndtere de udfordringer, virksomheden står over for. Troværdighed: Virksomhedens medarbejdere og ledere gør det, de siger. Kvalitet: Virksomhedens produkter og service er af høj kvalitet. Medarbejdere: Virksomhedens medarbejdere er kompetente og servicemindede. Kommunikation: Ledelsen er dygtig til at formidle vision og værdier til omverdenen. Konkurrenceevne: Virksomheden er god til at skabe indtjening og vækst i konstant konkurrence. Innovation: Virksomheden evner at produktudvikle og gå nye veje. Finansiel Styrke: Virksomheden er økonomisk sund og veldrevet. Ansvarlighed: Virksomheden tager ansvar for f.eks. miljø, medarbejdere og samfund.

Regnestykket

Den samlede imagescore for en virksomhed er resultatet af et regnestykke, der består af kendskab, vigtigheden af hver af de ni parametre og bedømmelsen af de ni parametre vejet sammen.

Konkret er regnestykket summen af de andele af respondenterne, der angiver at kende virksomheden hhv. godt, nogenlunde og lidt, ganget med i første omgang en generel skala for, hvor betydningsfuld de ni imageparametre vurderes at være.

I næste omgang ganget med en individuel pointscore for, hvor godt virksomheden bedømmes på de ni imageparametre.