Så meget har cremekongen betalt for 305 kvadratmeter på Sankt Annæ Plads

Danmarks måske mest positive mand - cremekongen Ole Henriksen - har købt en stor lejlighed i København.

Og når man som Ole Henriksen og hans mand Laurence Roberts er vant til at leve livet under den californiske himmel, så kan intet mindre end det bedste sandsynligvis gøre tricket. Den nye danske adresse er således på Sankt Annæ Plads, der - for de mindre københavnerkyndige - ligger centralt i det eksklusive kvarter Frederiksstaden, hvor også kongefamilien residerer.

Her vil man altså ikke længere kun kunne finde citysmarte forældre på pladsens legeplads, some-generationen på pladsens juicebarer og kultureliten slentrende mellem kunstbutikkerne i Bredgade og skuespilhuset for enden af pladsen - nej, nu vil en ny beboer nok også sætte sit tydelige præg på pladsen.

Men investeringen i lejligheden er også af en størrelse, der for mange ville have et betydeligt præg på den daglige økonomi. For Ole Henriksen har betalt 11,5 millioner kroner for lejligheden. Det skriver Boliga Kendte.

Hjem til Danmark

Lejligheden er opdelt i to matrikler, og Ole Henriksen har altså købt begge anparter for at kunne flytte ind på de i alt 305 kvadratmeter.

Dermed har ægteparret fremover en fast base, når de er i Danmark. For selvom Ole Henriksen flyttede til USA for mange årtier siden, er han ifølge flere interviews begyndt at bruge en del tid i sit hjemland - senest uddelte han fx en pris til modefesten Elle Style Awards.

Ole Henriksen har desuden en produktserie i eget navn, og så kan man i Aalborg netop nu se musicalen »I Love It – in Concert«. Her kan man høre hans catchphrase »I love it«, mens man følger hans liv fra barndommen i Nibe til Los Angeles.

