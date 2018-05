Politiet vil give OW Bunker-direktør fem års fængsel

ARKIVFOTO 2014 af OW Bunker- - Se RB 3/12 2014 12.39 KRIMINAL 10.23 (opdt. 10.37). OW Bunker-direktør anklages for fusk for 800 millioner. En tidligere direktør i OW Bunkers datterselskab tiltales for fusk. Ledelsen i moderselskabet anklages ikke.. (Foto: Kasper Palsnov/Scanpix 2017)

Fængsel i mindst fem år. Det er kravet fra Bagmandspolitiet i sagen mod den tidligere direktør Lars Møller, som er tiltalt for mandatsvig for 645 mio. kr. som var med til at vælte oliehandelsselskabet OW Bunker bare otte måneder efter det var blevet børsnoteret til en værdi på 5,3 milliarder kr.

Kravet om de fem års fængsel kom frem på et retsmøde torsdag i Retten i Aalborg, hvor anklageren afleverede sin afsluttende procedure, skriver Børsen.

»Beløbet på de 645 mio. kr. er meget, meget stort og det er det helt centrale udgangspunkt, når det kommer til straffastsættelsen,« lød det fra Bagmandspolitiets specialanklager Matthias Brorsen ifølge Børsen.

Sagen handler om handel med olie mellem OW Bunker-datterselskabet Dynamic Oil Trading (DOT) og den Singapore-baserede kunde Tankoil. I løbet af sagen er det kommet frem, at Lars Møller havde bemyndigelse til at yde kredit til Tankoil på op til 10 mio. dollars. Men den ramme blev brudt, og da Tankoil ikke betalte endte kreditten med at ryge helt op på 156 mio. kr. dollar i november 2014, hvor OW Bunker gik konkurs. Det spektakulære kollaps i oliehandelsselskabet er en af de største erhvervsskandaler herhjemme i nyere tid.

Bagmandspolitiet mener, at Lars Møller gik uden om OW Bunkers toplede og gav grønt lys til den udvidede kredit. Lars Møller og hans forsvarere afviser og siger, at topledelsen med nu afdøde Jim Pedersen i spidsen var fuldt ud vidende om kreditpolitikken i Singapore.

Nu venter domsafsigelsen i sagen mod Lars Møller,