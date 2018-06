Parken sælger Fitness DK til konkurrent for 100 mio. kroner

Parken Sport & Entertainment sælger Fitness DK for 100 millioner kroner. Køber er kapitalfonden Altor og Tryghedsgruppen, der ejer fitnesskæden Sats.

Det skriver Parken Sport & Entertainment i en fondsbørsmeddelelse.

»Fitness DK får med salget til Sats en ejer, der har indgående kendskab til fitnessbranchen i Norden og dermed forudsætningerne for at videreudvikle Fitness DK.«

»Sats har flere end 200 centre i Norden - Sverige, Norge og Finland - med i alt cirka 560.000 medlemmer. Med købet af Fitness DK får Sats en væsentlig aktivitet også i Danmark,« skriver Parken Sport & Entertainment i meddelelsen.

FAKTA: Parken er ferie og fodbold - men ikke længere fitness Parken Sport & Entertainment er et dansk selskab, der blev børsnoteret i 1997. Torsdag har selskabet offentliggjort, at selskabet sælger fitnesskæden Fitness DK. Læs om Parken her: * Selskabet har sit udspring i fodboldklubben FC København, men fodboldaktiviteterne udgør i dag kun en del af selskabets samlede indtægter. * Fitness DK er en landsdækkende kæde af fitnesscentre. Kæden består af 41 centre fordelt med 29 på Sjælland, tre på Fyn og ni i Jylland. * Parken har haft svært ved at tjene penge på fitnesskæden. Torsdag har selskabet annonceret, at den er solgt til en kapitalfond og den konkurrerende fitnesskæde Sats. prisen er 100 millioner kroner. * FC København står også for aktiviteter omkring hjemmebanen Telia Parken i København. * Derudover driver Parken Sport & Entertainment følgende virksomheder: * Lalandia - ferie- og aktivitetscentre samt feriehusudlejning og -salg i Billund og Rødby. * Endelig udlejer Parken Sport & Entertainment også kontorejendommene i de fire tårne i Telia Parken. * Parken Sport og Entertainment-koncernen har tidligere også omfattet ejerandele i FCK Håndbold, en fodboldskole i Sydafrika, Rockshow, Billetlugen og DK4, men selskaberne er enten ophørt, eller andelene er solgt. Kilde: parken.dk /ritzau/

Salget giver 100 millioner kroner i kassen, men det koster dyrt i regnskabet, da værdien af kæden bliver nedskrevet betydeligt.

Derfor venter Parken Sport & Entertainment nu et underskud i 2018 på 155 til 170 millioner kroner før skat mod tidligere ventet et overskud på 35 til 50 millioner kroner.

Bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard, er dog tilfreds med salget.

»Det har igennem lang tid været vores strategiske plan at skærpe Fitness DK`s profil og position, således at det ville være attraktivt for en industriel partner at drive FDK sammen med os, alternativt overtage selskabet. Det har været afgørende, at vi fandt den rigtige partner, som har forudsætningerne for at drive Fitness DK videre til gavn for selskabets medlemmer og medarbejdere. Det er nu lykkedes,« siger han i en pressemeddelse.



Også hos den kommende ejer, SATS Group, er der glæde at spore.



»Fitness DK er et godt match for SATS Group, som allerede er Nordens største indenfor træningscentre. Vi retter os ind mod kvalitetssegmentet, og det gør Fitness DK til den rette partner for os i Danmark. Vi har udviklet mange spændende og gode koncepter i de andre nordiske lande, som vi vil implementere og videreudvikle i dialog med vores danske kunder. Jeg er sikker på at vi kan tilføre en ny dimension af træning og koncepter til den danske forbruger,« udtaler adm. direktør i SATS Group, Olav Thorstad i pressemeddelsen.

Parken Sport & Entertainment købte Fitness DK i 2006 for 300 millioner kroner af ejendomsspekulanten og eksbokseren Hans Henrik Palm.

»Vi er altid vågne over for gode ekspansionsmuligheder, og Fitness DK lever op til samtlige vores kriterier for akkvisitioner;« lød det dengang fra daværende bestyrelsesformand i Parken Flemming Østergaard.

»For det første er det et veldrevet og lønsomt selskab, der satser på kvalitet. For det andet er der tale om en branche i vækst,« sagde han.

Kæden har dog længe været en horribel forretning for Parken Sport & Entertainment.

I 2016 tabte Fitness DK 138,6 millioner kroner før skat og finansieringsomkostninger. Efter flere lukninger og en stor nedskrivning i 2017 blev tabet reduceret til 60,2 millioner kroner.

Med salget af Fitness DK kan Parken Sport & Entertainment fremover fokusere på videreudvikling af F.C. København, Telia Parken, Kontorejendomme, Lalandia samt det fællesejede E-sports selskab, North.