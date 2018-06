Oliedirektør anker dom på halvandet års fængsel

Den tidligere direktør for et datterselskab i OW Bunker-koncernen har besluttet at anke en dom på ubetinget fængsel i et år og seks måneder til Vestre Landsret.

Det oplyser Bagmandspolitiet til dagbladet Børsen tirsdag.

Lars Møller blev af Retten i Aalborg 30. maj dømt for at have påført koncernen et tab på godt en halv milliard kroner.

Han risikerede en hårdere straf, idet Bagmandspolitiet mente, at han havde begået mandatsvig og derfor stod til fængsel i fem år.

Men retten konkluderede, at denne bestemmelse i straffeloven ikke var overtrådt. Det var til gengæld en anden paragraf i straffeloven.

/ritzau/