Novo-chef pønser på intern spareøvelse

Novo Nordisks administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, forbereder spareøvelser internt, der skal afbøde effekten af den amerikanske regerings kommende rabatter.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Novo Nordisk skal, når USA's nyeste budgetlov bliver aktuel, give 70 pct. i rabat til patienter under den offentlige sundhedsordning Medicare Part D. Førhen lød rabatten på 50 pct.

Diabeteskoncernens salg forventes at falde med 1-2 pct. i 2019, hvilket svarer til 2,5 mia. kr, lyder estimater fra analytikere.

Lars Fruergaard Jørgensen vil ikke udtale sig om sin sparetaktik, men siger til Børsen, at der i øjeblikket bliver kigget på Novos omkostninger.

Novo-direktøren forklarer, at omkostningsovervejelser er en naturlig del af budgetlægningen, og at Novo vil afstemme vækstforventninger og se, hvor selskabet skal allokere promoveringsomkostninger, og hvor der er mulighed for at flytte ressourcer væk fra investeringer, der ikke har en positiv dynamik.

- Vi har ikke guidet på indtjeningseffekten, fordi vi stadigvæk er ved at planlægge 2019, så vi kigger på måder, vi kan afbøde det, og du skal forvente, at der kommer tiltag til at afbøde effekten, siger Lars Fruergaard Jørgensen til Børsen.

Novo-topchefen nævner, at der udover interne løsninger også kan være andre måder at afbøde effekten af rabatterne, heriblandt muligheden for at dele omkostningen med andre interessenter, eller appel af rabatten, så det kan blive en lavere procentandel end 70 pct.

/ritzau/FINANS