MTV- og Nickelodeon-ejer overrasker positivt med resultaterne

Mediekoncernen Viacom, der blandt andet står bag MTV og Nickelodeon, har overgået markedets forventninger med regnskabet for andet kvartal.

Den samlede omsætning sluttede i kvartalet på 3,15 mia. dollar, hvilket var bedre end de 3,04 mia. dollar, som analytikerne havde som estimat ifølge Bloomberg News.

Viacom tjente også mere end ventet, da overskuddet per aktie kom ind på 0,92 dollar per aktie, mens analytikerne havde regnet med et overskud på 0,79 dollar per aktie.

Ifølge Bloomberg News kan den positive udvikling hos Viacom blive et stærkt kort at have på hånden for selskabet i de igangværende forhandlinger med CBS om en fremtidig sammenlægning.

Foreløbig har de to selskaber, der begge er ejet af Redstone-familien, ikke kunne enedes om en række væsentlige forhold ved en fusion, herunder hvordan ledelsen skal sammensættes.

/ritzau/FINANS