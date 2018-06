Lidl forbyder køb af energidrikke for børn under 16 år

København. Fra 30. september 2018 er det slut med at købe energidrik i dagligvarekæden Lidl, hvis du er under 16 år gammel.

Lidl har oplevet en stigning i salget af energidrik, og med blandt andet Hjerteforeningens bekymringer om den koffeinholdige drik, tager Lidl konsekvensen.

Det oplyser Dirk Fust, administrerende direktør for Lidl, i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at lytte til vores kunder og eksperterne på områdets stigende bekymring omkring indtagelse af energidrikke blandt børn og unge.

- Derfor har vi taget denne beslutning, som er helt i tråd med vores andre initiativer indenfor børne- og ungeområdet, som vi gennem længere tid har deltaget i, i samarbejde med de andre kæder fra detailbranchen, siger han.

Ifølge tal fra Bryggeriforeningen er salget af alle slags energidrikke steget med 41 procent fra 2016 til 2017.

Fremover skal man som kunde i Lidl fremvise gyldigt billed-id for at købe energidrikke med højt indhold af sukker og mere end 150 milligram koffein per liter.

Hjerteforeningen har tidligere været positivt stemt over for et forbud af energidrik, så Lidls kommende aldersgrænse vækker glæde hos foreningen.

- Det er en meget bekymrende udvikling, fordi vi ved, at store mængder koffein kan have en skadelig virkning på unge.

- Det er derfor meget positivt, at Lidl sætter en aldersgrænse på netop energidrikke, som bliver mere og mere udbredte blandt børn og unge under 16 år, siger Natasha Selberg, ernæringsfaglig konsulent for Hjerteforeningen.

DTU Fødevareinstituttet er også bekymret over indtaget af energidrikke.

Instituttet anbefaler, at børn og unge begrænser deres daglige koffeinindtag til 2,5 milligram per kilogram, de vejer, og helt holder sig fra energidrikke med meget koffein.

- Hertil vil vi gerne bakke op om anbefalingerne fra DTU Fødevareinstituttet og Hjerteforeningen, og det er derfor en helt naturlig udvikling for os, at vi også ser på, hvem der har adgang til produkter såsom energidrikke, siger Mikko Forsström, indkøbsdirektør for Lidl.

Lidl er den første dagligvarekæde i Danmark til at indføre en aldersgrænse i forbindelse med køb af energidrikke.

