Lego-familie er klar til flere investeringer

Kirk Kapital er et familiejet investeringsselskab, som er ejet af Lego-familien Kirk Johansen. Selskabet vil ifølge Kim Gulstad rydde op i pengetankens investeringer samt genplacere penge i markedet.

»Når jeg ser, hvad der betales for virksomheder - herunder cykliske - prissættes de meget højt i dag. Så vidt vi kan se, er det priser på pæne tocifrede multipler af driftsresultatet. Det er højt - især for en virksomhed, der har nydt godt af et opsving, som måske er ved langsomt at klinge af. Om det er gode investeringer, ved vi jo først om tre-fem år,« siger Kim Gulstad til Jyllands-Posten Erhverv.

I samråd med bestyrelsen har Kim Gulstad skåret investeringsstrategien skarpere til efter længere tids undersøgelse af selskabets hidtidige strategi og investeringer.

»Det, der har ændret sig, siden jeg kom til, er, at jeg fik opbakning af aktionærkredsen til en lidt speciel investeringsstrategi med en relativt stor allokering til de her strategiske investeringer. Andelen er dynamisk, men som tommelfingerregel har vi nogenlunde lige meget investeret i de finansielle og de strategiske investeringer,« siger Kim Gulstad til Jyllands-Posten Erhverv.

I øjeblikket har Kirk Kapital cirka 50 pct. af formuen placeret i virksomheder, hvor selskabet har en minoritetsandel.

Kim Gulstad håber, at selskabet over tid kan komme op på 10-15 investeringer, men understreger samtidig, at der ikke er travlt.

