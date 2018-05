Lauritz.com bløder stadig - men der er bedring

Det er stadig ikke helt godt i auktionshuset Lauritz.com, hvor ejer og bestyrelsesformand Bengt Sundstrøm har sat sig selv i spidsen for en manøvre, der skal trække selskabet ud af en truende gældsklemme.

Auktionshusets regnskab for årets første kvartal viser, at Lauritz.com fortsat mister fart i sin kerneforretning. Selskabets omsætning på auktioner er faldet til 177 millioner kroner fra 191 millioner kroner i den tilsvarende periode af 2017. Det svarer til et fald på omkring otte procent.

Renser man auktionshusets salgsnedtur for valutatab på den svenske krone og en planlagt nedskrivning, er faldet i Lauritz.coms kerneforretning på fire procent.

Med Bengt Sundstrøm i en særdeles aktiv rolle har Lauritz.com de seneste måneder iværksat en række tiltag for at forbedre auktionshusets finanser. Lauritz.com har solgt en nedslidt lagerbygning for 35 mio. kr., vil udstede nye aktier for op mod 75 mio. kr. og afhændede i slutningen af marts godt halvdelen af sin svenske auktionsforretning, Stockholms Auktionsverk.

Auktionshusets frasalg kan tydeligt aflæses på selskabets bundlinje, der i årets første kvartal landede på næsten 32 millioner kroner. Det er 800 procent mere end i den tilsvarende periode af 2017.

Lauritz.com havde i 2017 et ganske forfærdeligt år, der bød på et styrtdyk i aktiekursen, et omsætningsfald på mere end ti procent og et opgør i ledelsen, som fik den daværende topchef Erik Norberg til at forlade virksomheden sammen med tre bestyrelsesmedlemmer. Lauritz.com er forsat på udkig efter en ny topchef.

Siden Lauritz.com kom på børsen i sommeren 2016, er selskabets aktiekurs faldet med godt 93 procent.