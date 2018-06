Kammeradvokaten vandt slagsmål om salær i konkursbo

Stemningen var fortættet og nervøs i det lille beklumrede retslokale, da skifteretsdommer Torben Kuld-Hansen indledte, hvad der var planlagt til - og blev - den sidste skiftesamling i et næsten ti år gammel konkursbo efter et vindparkselskab i den for længst krakkede ejendomskoncern Sandgaarden.

Torben Kuld-Hansen sad bag sin pult iført praktisk kortærmet khakiskjorte og sit karekteristiske overskæg, mens advokaterne smed habitjakkerne og placerede sig overfor hinanden ved en slags spisebord nedenfor dommeren. På den ene side sad advokat Kristian Elvang fra det mindre advokatkontor Elvang & Partners, og på den anden advokat Jesper Freinsilber, som mødte på vegne af partner og bestyrelsesformand hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen.

Sløseri

Retsmødet behandlede en strid mellem de to advokatfirmaer, som sammen med Pernille Bigaard fra Plesner begge er kuratorer i konkursboet efter Windpark Iven, som gik konkurs i 2008. I et række indlæg til skifteretten har Kristian Elvang hen over foråret kritiseret Boris Frederiksen for at forlange alt for meget i salær og bruge alt for lang tid på det, ifølge Kristian Elvang overskuelige konkursbo.

Kristian Elvang har oplistet en række kritikpunkter og mener, at Kammeradvokaten har sløset med ressourcerne. Han vurderer f.eks., at konkursboet kunne have været behandlet med et timeforbrug på 90-110 fremfor de 335 juristtimer til knap 3.000 kr. stykket, som Boris Frederiksen har skrevet på.

I skifteretten talte Kristian Elvang engageret for sin sag, mens Jesper Freinsilber mest lyttede og nippede til en medbragt flaske vand forsynet med Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidts etiket. Elvang ønskede den afsluttende skiftesamling udsat og salæret, som Boris Frederiksen har beregnet til 955.000 kr. plus moms, sat ned.

Kristian Elvang borede bl. a. i, hvordan Kammeradvokaten havde undladt at indsende selvangivelse og momsregnskab til de tyske skattemyndigheder i seks år, hvorefter der løb store udgifter på til revisor og to folk fra Kammeradvokatens rejse til Flensburg for at rette op på fejlen.

»Det svarer til, at jeg har en rengøringskone, der gør rent i to timer, men kommer til at vælte gulvspanden, så gulvet bliver ødelagt - og jeg så selv skal betale regningen,« sagde han.

Godkendt opgørelser

Jesper Freinsliber påpegede, at Kristian Elvangs kontor gennem årene har godkendt timeopgørelser og andre oplysninger i de løbende redegørelser om konkursboet, som Kammeradvokaten har sendt til kreditorerne og sine medkuratorer. »Det er først efter, at der opstod en strid om fordeling af salæret, at Kristian Elvang har kritiseret opgørelsen af salæret,« sagde han.

Dommer Torben Kuld-Hansen lod sig ikke påvirke af Kristian Elvangs argumentation. Han godkendte salærindstililngen fra Kammeradvokaten og afviste at udsætte afslutningen af konkursboet af hensyn til kreditorerne og den lange knkursbehandling.

Efter afsigelsen af kendelsen havde Kristian Elvang endnu ikke taget stilling til, om han vil anke den. Jespr Freinsliber havde ingen kommentarer til Kammeradvokatens sejr, men henviser til Boris Frederiksen, som sidder i retten i dag.

