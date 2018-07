Jaguar advarer mod milliardregning ved hårdt brexit

Selskabets topchef, Ralf Speth, siger til Bloomberg News, at bilproducenten vil løbe ind ekstra omkostninger og forsinkelser, når det køber materialer uden for Storbritannien.

»Derfor vil vi være nødt til at skære drastisk i vores forbrug,« siger han til Bloomberg News.

Advarslen kommer forud for et vigtigt møde fredag i den britiske regering.

Her skal premierminister Theresa May forsøge at finde et kompromis for det fremtidige forhold til EU.

Jaguar Land Rover frygter et hårdt brexit, der betyder, at Storbritannien træder ud af EU's indre marked og toldunion.

Bilproducenten, der er ejet af den indiske bilgigant Tata Motors, har tidligere meldt ud, at det vil rykke noget af sin produktion til Slovakiet næste år.

/ritzau/FINANS