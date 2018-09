Instagram-stiftere forlader Facebook efter uenighed med Mark Zuckerberg

Instagrams to stiftere, Mike Kriger (tv.) og Kevin Systrom (th.), siger farvel til Facebook, som købte billeddelingstjenesten for seks år siden. Nu vil de påny at udforske nysgerrigheden og kreativiteten. Arkivfoto: Stephen Chernin/EPA/Ritzau Scanpix

I 2012 solgte Kevin Systrom og Mike Krieger Instagram for en milliard dollar.

Køberen var giganten Facebook, der med Mark Zuckerberg i spidsen formåede at opkøbe flere af sine største konkurrenter.

Men nu siger de to stiftere af Instagram farvel til Facebook, skriver flere amerikanske medier.

Ifølge Bloomberg skyldes fratrædelsen en stigende uenighed mellem de to Instagram-stiftere og Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, der i stigende grad har involveret sig i udviklingen af Instagram.

Med de to stifteres fratrædelse kan man i højere grad forvente, at Instagram bliver tættere integreret med Facebook, så det bliver en større del af virksomheden fremfor en separat app, siger flere anonyme kilder med kendskab til sagen til Bloomberg.

Tredje hold stiftere, der siger farvel

De to stifteres afgang kommer mindre end seks måneder efter, at WhatsApp-stifterne, Jan Koum og Brian Acton, også forlod det sociale medie efter uenighed med Mark Zuckerberg om privatlivs- og databeskyttelse i kølvandet på skandalen med Cambridge Analytica, skriver Financial Times.

Det betyder, at alle stifterne af Facebooks tre største opkøb har forladt Zuckerbergs hold, eftersom medstifteren af Oculus VR, Palmer Lucky, også stoppede for 18 måneder siden.

Da Facebook købte Instagram i 2012 for en milliard dollar, var appen ikke mere end to år gammel og havde 30 millioner brugere. Dengang anså man det for at være en høj pris, som Facebook betalte.

I dag ser Silicon Valley anderledes på handlen, der nærmere betegnes som et tyveri, da Facebook endte med at absorbere en af sine største potentielle konkurrenter, skriver Financial Times.

Vi planlægger at tage noget tid fri til at udforske nysgerrigheden og kreativiteten igen. At skabe nye ting kræver, at vi træder tilbage, forstår hvad der inspirerer os og matcher det med, hvad berden har brug for; det er hvad, vi planlægger at gøre Kevin Systrom og Mike Krieger DEL CITAT

En milliard brugere

Mens Facebook har været involveret i flere skandaler om privatlivsbeskyttelse, udbredelse af »fake news« og indblanding i valg, har Instagram holdt sig uden for problemerne, mens antallet af brugere er fortsat med at vokse.

I dag har Instagram over en milliard brugere kloden over.

Instagram har også været igennem en større udvikling, efter man har fået adgang til Facebooks enorme infrastruktur og langt bedre tekniske ressourcer, end stifterne oprindeligt havde i deres San Fransisco-start up, skriver Financial Times.

Og der er sket en del siden dengang, hvor appen primært bestod af hurtige mobilbilleder og flatterende filtre.

I 2015 introducerede Instagram de korte videoformater, mens der i år blev introduceret IGTV, der kan konkurrere med Googles Youtube, skriver Financial Times.

Den største forandring var dog i 2016, hvor Instagram introducerede den Snapchat-agtige feature »Stories«, hvor umiddelbare billeder og videoer vises i kronologisk rækkefølge og forsvinder efter 24 timer.

Ifølge Financial Times har »Stories« 400 millioner daglige brugere.

Stiftere: Vi skal udforske nysgerrigheden og kreativiteten igen

Udadtil er der dog ikke meget kontrovers at spore. Ifølge Wall Street Journal har Mark Zuckerberg talt rosende om de to stiftere i en skriftlig meddelelse.

»Kevin og Mike er ekstraordinære produktskabere, og Instagram reflekterer deres kombinerede talenter. Jeg har lært meget ved at arbejde sammen med dem i de seneste seks år, og jeg har virkelig nydt det. Jeg ønsker dem alt det bedste, og jeg glæder mig til at se, hvad de skaber næste gang,« skrev Zuckerberg.

Hvad, der kommer til at ske, vides ikke. Men de to stiftere udelukker ikke noget. I meddelelsen om fratrædelsen skriver de ifølge Wall Street Journal:

»Vi planlægger at tage noget tid fri til at udforske nysgerrigheden og kreativiteten igen. At skabe nye ting kræver, at vi træder tilbage, forstår hvad der inspirerer os og matcher det med, hvad verden har brug for. Det er hvad, vi planlægger at gøre.«

De to stifteres afgang kommer blot få uger efter, at Facebook besluttede at bringe Instagrams vicedirektør Marne Levine tilbage til Facebook for at blive Global Head of Business Development, skriver Bloomberg.

De mener også, at Adam Mosseri er den mest sandsynlige til at tage over for de to stiftere. Adam Mosseri har tidligere styret Facebooks nyhedsfeed og blev bragt til Instagram for at være produktchef.

Facebook har ikke villet kommentere sagen over for Bloomberg.