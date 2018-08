Falck sælger datterselskab til kapitalfond: »Vi er i gang med at fokusere vores forretning«

Falcks topchef Jakob Riis er godt tilfreds med salget, der er en del af virksomhedens strategi at reducere kompleksiteten af Falcks forretninger. Arkivfoto: Anne Bæk / Ritzau Scanpix

Der kan være farer forbundet med at arbejde i olie- eller gasindustrien. Derfor træner Falck Safety Services medarbejdere, der eksempelvis arbejder på en boreplatform, i sikkerhed. Selskabet, som hidtil har været ejet af Falck, bliver nu solgt til kapitalfonden Polaris for et uvist beløb. Det skriver Falck onsdag i en pressemeddelelse.

Kapitalfonden overtager 100 procent af aktierne i Falck Safety Services, som indtil nu har været et af Falcks fem forretningsområder. De resterende områder omfatter blandt andet ambulancekørsel, autohjælp og forebyggelse af forskellig salgs. Falck Safety Services har hovedkvarter i Esbjerg og afdelinger i både Brasilien, USA og Malaysia.

Salget sker ifølge Jakob Riis, Falcks administrerende direktør, fordi Falck vil fokusere smallere, end de hidtil har gjort. Han tror på, at den nye ejer vil kunne give Falck Safety Services det fokus, der kræves.

»Vi er i gang med at fokusere vores forretning og reducere kompleksiteten for at opbygge lederskab inden for vores kerneområder,« siger Jakob Riis.

Denne strategi kommer som følge af de økonomiske problemer, virksomheden på det seneste har været ramt af. I 2017 havde Falck et tab på 3,6 milliarder kroner på bundlinjen, mens omsætningen på 15 milliarder var så godt som uændret i forhold til 2016.

Jakob Riis lagde på daværende tidspunkt ikke skjul på, at resultaterne var skuffende og at udviklingen derfor skulle vendes.

»Vi har en række robuste planer og er begyndt at implementere tiltag, der skal genoprette vores lønsomhed fra den nuværende underliggende overskudsgrad på to-tre procent,« sagde han dengang til Berlingske.

Henrik Bonnerup, Partner og CFO i Polaris, er godt tilfreds med købet af Falck Safety Services, som globalt set er førende indenfor træningsforløb.

»Safety Services’ kompetente medarbejdere, unikke tilbud til kunderne og stærke markedsposition danner et godt udgangspunkt for at skabe vækst og opbygge en endnu stærkere forretning baseret på kundeservice i verdensklasse og globale driftsmodeller,« siger han.

Kapitalfonden har fået lavet analyser, der viser, at olieselskaber bliver mere villige til at investere, hvilket kan bidrage til at gøre købet til en god forretning.

»Dermed skal der også ansættes nye og flere folk, og de skal alle sammen trænes og uddannes til at flyve helikoptere og arbejde i de farlige miljøer,« siger han til Finans.