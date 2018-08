En regnskabsuge med bragende ølsalg, svigtende auktioner og store planer om en børsnotering

God-søndag-morgen.

Det er blevet tid til endnu en nyhedsoverflyvning over ugen, der gik i dansk- og udenlandsk erhvervsliv. En nyhedsuge, som igen har budt på regnskaber fra flere af landets store virksomheder – og som traditionen tro også har haft både vindere og tabere.

Vi skal både forbi en stor børsnotering, der af analytikere ses som den sidste udvej for Mærsk, et glimrende Carlsberg-regnskab, som er hjulpet godt på vej af en varm sommer – og sidst men ikke mest et hårdtprøvet auktionshus, der på et år har fået barberet næsten halvdelen af sin omsætning.

Vi starter dog i udlandet med en af de historier, som har fået topcheferne i Danmark til at ligne grå mus, sammenlignet med hvad der foregår på den anden side af Atlanten. Her bliver Elon Musk, Teslas stifter og adm. direktør, nemlig ved med at tilføje nye kapitaler til den farverige saga, som han startede i sidste uge med ét enkelt og meget omdiskuteret tweet.

Værste uge for Tesla siden 2016

Som de fleste erhvervsinteresserede læsere med al sandsynlighed har bemærket, er det på kort tid lykkedes Elon Musk at placere sig selv i midten af et stormvejr.

Det startede, da han 7. august bemærkede over det sociale medie Twitter, at han agtede at tage Tesla af børsen, og at pengene til at gennemføre dette storstilede foretagne rent faktisk også var sikret. Sidenhen er Elon Musk blevet sagsøgt af vrede investorer og fået de amerikanske børsmyndigheder på nakken, alt imens han selv og Teslas bestyrelse har prøvet at udrede trådende.

Torsdag gjorde han så ondt værre ved at stille op til et større – og meget læseværdigt interview – i New York Times, der bød på både kommentarer om hans forbrug af sovemedicin, udskældte Twitter-vaner og det forgangne »grusomme« og »smertefulde« år i topchefens liv.

Interviewet, der kan læses i en dansk version hos Berlingske Business her, blev dog ikke velmodtaget af investorerne.

Ifølge Bloomberg News faldt Tesla-aktien med knap 9 procent fredag, hvilket gør den forgangne uge til den mest tabsgivende for selskabet i flere år. Læs den historie her.

Vejrguderne har været med Carlsberg

I modsætning til Elon Musk er Carlsbergs Cees ’t Hart en mand, der for alvor har haft noget at smile af henimod ugens afslutning.

Torsdag aflagde Carlsberg nemlig halvårsregnskab, og for første gang i lang tid opjusterede bryggerigiganten forventningerne til året efter de første to kvartaler. Det er en nyhed, der varmer hos både Cees ’t Hart og investorerne oven på en allerede hed sommer.

Carlsberg-aktien steg til den højeste kurs nogensinde i kølvandet på offentliggørelsen.

»Med de tal, vi kommer med her, håber jeg, at tilliden til Carlsberg vokser. Da jeg kom til for tre år siden, havde investorerne ikke megen tillid til, at Carlsberg kunne levere det, som ledelsen lovede,« lød det efterfølgende fra Cees 't Hart i et interview med Berlingske Business, hvori han også medgav, at den hede sommer sammen med fodbold-VM havde hjulpet regnskabet godt på vej.

Ifølge topchefen er det dog fuldt ud selskabets fortjeneste, at man har formået at udnytte sommerens hedebølge i så høj grad, som det er tilfældet.

»Held opstår i krydsfeltet mellem opportunisme og god forberedelse, så hvis vi ikke var velforberedte, ville vi ikke have fået meget ud af den varme sommer,« konstaterede Cees ’t Hart.

Du kan læse det fulde interview her.

Hårde tider hos Lauritz.com

En anden erhvervsmand, der omvendt ikke har haft særlig meget held med forretningen det seneste halve år er Bengt Sundstrøm, bestyrelsesformand i Lauritz.com.

Som Berlingske kunne fortælle op til Lauritz.coms halvårsregnskab, har auktionshuset et stadig stigende millionbeløb til gode hos økonomisk pressede partnere, som har fået store lån af selskabet.

Et større millionbeløb, som vel og mærke bliver ganske svært at få kradset ind igen ifølge flere eksperter, som Berlingske Business har talt med.

På regnskabsfronten stod det heller ikke helt godt til, da auktionshuset onsdag fremlagde et halvårsregnskab, der vidnede om et fald i omsætningen på knap 50 procent i forhold til samme periode sidste år.

Ifølge Lauritz.com skal det blandt andet tilskrives et salg af Stockholm Auktionsverk samt et generelt fald i auktionsomsætningen på 15 procent i årets første halvår.

Du kan læse mere om regnskabet her, ligesom du kan læse Lauritz.coms finansdirektørs modsvar til eksperternes vurdering af de tvivlsomme låneaftaler her.

Regnskab og børsplaner fra dansk sværvægter

Blandt de øvrige danske selskaber, der kom med regnskaber i den forgangne uge er William Demant, Nilfisk, NNIT og Mærsk. Sidstnævnte kom med en mindre bombe sidst på ugen i forbindelse med et halvårsregnskab, der ellers landede nogenlunde, som analytikerne havde forventet efter Mærsks nedjusteringer i sidste uge.

Her kunne Søren Skou fortælle, at Mærsk planlægger at børsnotere Maersk Drilling i København som led i den storstilede opsplitningsplan, der blev annonceret en septemberdag for snart to år siden. Det var kort og godt ikke lykkedes Mærsk at få en køber til at bide på krogen til en pris, der også var spiselig for Mærsk selv – og derfor er børsnoteringen blevet valgt i stedet.

Efter den kommende børsnotering mangler Mærsk således kun ét frasalg for at være i mål med opsplitningsplanen – men det bliver dog også et svært et af slagsen, som flere analytikere konstaterede i Berlingske Business kort efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet. Det kan du læse mere om her.

Med ugens nyheder tyder meget således på, at dansk erhvervsliv efterhånden er ved at have rystet sommeren af sig og komme lidt op i gear.

Det ser vi frem til her på redaktionen.