Efter gigantnedskrivning: Falck taber 3,6 milliarder kr.

Der skal brydes ned, før der kan opbygges et nyt og stærkere Falck, synes at være strategien for den nye topchef Jakob Riis. Han spuler ud i bøgerne efter forgængeren Allan Søgaard Larsen, og Falck tager nu et kæmpetab på driften på 3,2 milliarder kr. efter store nedskrivninger, omstrukturereringsomkostninger og afskrivning på dårlige kundekontrakter.

Det fremgår af årsregnskabet, der netop er offentliggjort. Her står der også, at bundlinjen ender med et tab på 3,6 milliarder kr., mens omsætningen i Falck i 2017 var næsten uændret i forhold til 2016 på godt 15 milliarder kr. Uden nedskrivninger var driftsindtjeningen (ebita) sidste år på sølle to mio. kr. Året før tjente virksomheden 758 mio. kr. på driften.

Jakob Riis forsøger ikke at skjule, at det er et utilfredsstillende regnskab for Falck, hvor han er sat ind for rydde op.

»Vores regnskabsmæssige resultat er utilfredsstillende. Vi havde væsentlige nedskrivninger på goodwill og andre aktiver i 2017, men det ændrer ikke ved, at vores underliggende driftsmargin i flere år har været faldende. Den udvikling skal vi have vendt. Vi har en række robuste planer og er begyndt at implementere tiltag, der skal genoprette vores lønsomhed fra den nuværende underliggende overskudsgrad på to-tre procent,« lyder det fra Jakob Riis i en kommentar til regnskabet.

Falck-bossen forventer at genskabe et lønsomt Falck i løbet af i år og næste år i takt med, at det spareprogram på en halv milliard kr., som Jakob Riis tidligere har meldt ud, bliver ført ud i livet i år og derefter er sat til at slå fuldt igennem i 2019.

Som Jakob Riis tidligere har sagt til Berlingske er Falck, som i mange år voksede via utallige knopskud og opkøb, blev overhalet af virkeligheden. Falcks forretningsmodel er simpelthen ikke fulgt med den hidsige vækst.

»Vi er begyndt på en rejse, der skal forandre vores forretning fra en decentral styring til at bygge på globale driftsmodeller. Vi vil skabe et Falck med fokus på de centrale forretningsenheder og geografiske markeder, optimere vores drift ved at indføre smartere arbejdsmetoder, og opbygge en stærkere virksomhed,« lyder det fra Jakob Riis i regnskabet.

Han udtaler videre:

»Standardiserede processer og digitalisering kommer til at spille en central rolle på tværs af vores serviceområder og administrative funktioner. Innovation, fokus på resultatstyring og en styrkelse af vores brand er ting, der skal være med til styrke fremtidens Falck. I takt med at vi får dette på plads, vil vi kunne udnytte vores potentiale og blive den ubestridt spiller inden for ambulancetjenester samt styrke vores nordiske førerposition inden for healthcare og vejhjælp,« siger Jakob Riis.

Falck har aktiviteter i 35 lande og har flere end 37.300 medarbejdere.