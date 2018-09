Dansker overtager britisk toppost efter skandaleramt formand

I løbet af det seneste årti har Charlotte Valeur haft syv direktørstillinger i offentlige virksomheder og været topchef i de tre. Nu overtager hun jobbet som formand i den britiske ledelsesorganisation Institute of Directors efter Barbara Judge. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Barbara Judge trak sig i foråret, efter en intern rapport anklagede hende for racisme. Anklagerne gik på, at hun var kommet med diskriminerende udtalelser om sorte og gravide kvinder. Derudover skulle hun ligeledes have misbrugt sin stilling til at fremme egne interesser.

Forløbet satte Institute of Directors, hvis formål netop er at fremme god ledelsesskik, i et dårligt lys. Derfor ser Stephen Martin, generaldirektør for Institute of Directors, frem til at kunne byde Charlotte Valeur velkommen.

»Jeg er begejstret for at kunne byde Charlotte velkommen som vores nye formand. Hun medbringer en imponerende række erfaringer, som hun har opnået ved at stå i spidsen for virksomheder af forskellige størrelse og i forskellige sektorer,« siger han i pressemeddelelsen.

Barabara Judge blev født i New York i 1946 og har hele livet igennem været meget ambitiøs. Inden det tidligere job som topchef i Instutute of Directors har hun blandt andet arbejdet i advokatfirmaer, banker og kapitalfonde.

Charlotte Valeur har beskæftiget sig med mange forskellige sektorer – lige fra infrastruktur til vedvarende energikilder. Hun er oprindeligt fra København, taler seks forskellige sprog og glæder sig nu til at prøve kræfter med en ny organisation.

»Det er et privilegium at blive topchef i sådan en historisk institution. Jeg ser frem til en spændende mulighed for at bidrage til Institute of Directors, der omfavner den moderne leders behov,« siger Charlotte Valeur.

Danskeren har allerede et godt kendskab til organisationen, forklarer Stephen Martin i pressemeddelelsen.

»Hun har selv været medlem af Institute of Directors i mere end et årti, hvilket giver hende en forståelse for, hvad institutionen kan og skal forsyne nutidens direktører med,« siger han

Charlotte Valeur overtager jobbet torsdag.