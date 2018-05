Dansk fintech-komet får milliardindsprøjtning fra Goldman Sachs

Godmorgen.

Kalenderen siger forår, men vejrudsigten lover endnu en dag med sommertemperaturer. Og hvem ved, måske giver chefen is? I fintech-virksomheden Tradeshift har de grund til at fejre dagen med mere end en is fra køledisken. En kapitalindsprøjtning på 1,6 mia. kr kan bane vej for en børsnotering af virksomheden, som nu er mere end 7 milliarder kroner værd. I Italien skaber den politiske udvikling voldsom uro på finansmarkederne, og i USA er Trump snart klar med en liste over de kinesiske varer, der skal pålægges importtold, når de indføres i USA. Her har en delvist selvkørende Tesla i øvrigt igen været skyld i en trafikulykke.

1

Med en kapitalindsprøjtning på 1,6 mia. kr. fra Goldman Sachs og den canadiske pensionskæmpe PSP Investments sætter den danskstiftede fintech-komet Tradeshift nu kursen mod en børsnotering senest i 2020, skriver dagbladet Børsen.

»Dette er den sidste runde, inden vi går på børsen. Vi behøver ikke mere kapital. Indenfor 24 måneder er vi klar til en børsnotering. Jeg har altid syntes, at børsen er det rigtige for Tradeshift,« siger Christian Lanng, medstifter og adm. direktør i Tradeshift til Børsen.

Milliardindsprøjtningen sender markedsværdien op på 7 mia. kr. Det bringer fintech-kometen i selskab med virksomheder som Unity Technologies, Just Eat og Zendesk, der også er danskstartede såkaldte unicorns med en markedsværdi på over 1 mia. dollar.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Den politiske krise i Italien trækker røde spor på de globale finansmarkeder. Tirsdag tog de amerikanske aktiemarkeder det største dyk i flere uger, og den fælleseuropæiske valuta, euroen, er også under pres.

»Aktierne i USA tager deres retning fra det, som sker i Italien. Man er gået fra at stå over for en euroskeptisk italiensk regering til nu at stå over for et nyvalg, der kan blive til en afstemning om euroen. Det har betydet, at investorerne søger tilflugt i mere sikre investeringer. Væk fra aktierne«, lyder vurderingen fra seniorstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen ifølge Ritzau.

Ifølge cheføkonom Jakob Pedersen i Sydbank er der flere tegn på, at investorerne er mere end blot almindelig bange for at tingene er ved at løbe ud af en tangent i Italien. Ud over aktiefaldene særligt i Europa nævner han blandt andet, at renten på de 10 årige italienske obligationer den seneste måned er fordoblet fra ca. 1,6 % til aktuelt 3,16 %, og at USD ikke har ikke været stærkere - og EUR ikke svagere - siden august 2017.

Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Udviklingen i Italien betyder, at investorerne i Europa søger mod sikre havne som danske kroner og danske obligationer. Derfor har der de seneste dage været massive rentefald både i stats- og realkreditobligationer. Det er gode nyheder for de danske boligejere.

3

Den amerikanske præsident Donald Trump (R) gør nu klar til at lægge en told på kinesisk import på i alt 320 mio. kr. Det sker for at presse kineserne inden den næste runde af forhandlinger om en handelsaftale.

Det skriver Bloomberg.

I en erklæring tirsdag meddelte præsidentens embedsmænd, at en liste over varer, der vil blive ramt af tolden, vil blive offentliggjort d. 15. juni, og at den vil træde i kraft kort tid derefter.

Amerikanerne lægger også op til at nye restriktioner på kinesiske investeringer, og en skærpet kontrol med eksporten vil blive annonceret d. 30. juni og træde i kraft kort tid. efter.

Kineserne reagerede med overraskelse over udspillet fra amerikanerne. Kineserne er overbeviste om, at de to lande nok skal nå til enighed.

4

Danskerne arbejder længere og længere, og vi går senere på pension. Det betyder, at vi har taget en skarp U-vending, hvor vi ikke længere skal være bekymrede for at aflevere en regning i børneværelset med den offentlige gæld. Tværtimod vil vi forære vores børnebørn et beløb på 20 milliarder kr. permanent, hvis vi holder kursen. Det siger overvismand Michael Svarer til Berlingske Business.

Frem mod 2050 bliver vores pensionsalder hævet fra de nuværende 67 år til 72 år. Det kommer til at skæppe godt i de offentlige kasser, viser den nye rapport fra de økonomiske vismænd. De konkluderer, at der på den helt lange bane er mulighed for at lempe finanspolitikken.

5



En delvist selvkørende Tesla-bil har igen været skyld i en trafikulykke. Tirsdag kørte en delvist selvkørende Tesla ind i en parkeret politibil i den sydlige del af den amerikanske delstat Californien. Det oplyser det lokale politi ifølge Ritzau.

Ingen betjente befandt sig i bilen, da den blev påkørt, mens personen, der befandt sig i Teslaen, slap fra uheldet med mindre kvæstelse.

Teslas autopilot-funktion er kommet i søgelyset efter en række uheld i USA. Tidligere på måneden kørte en delvist selvkørende Tesla-bil med lidt under 100 kilometer i timen direkte ind i en brandbil, der holdt for rødt. Få dage forinden havde en Tesla-bil kørt ind i en betonmur i Florida, hvilket kostede chaufføren og en passager livet.

De amerikanske trafikmyndigheder undersøger i øjeblikket en række uheld, hvor Tesla-biler har været involveret. Deriblandt et uheld i marts, hvor en mand mistede livet, da en Tesla med autopiloten tændt kørte ind i en barriere på motorvejen.

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea har hjulpet Berlinske med at udpege de vigtigste begivenheder på markederne i dag:

I dag bliver der mere at se til på nøgletalsfronten, men det vil formentlig ikke få den helt store opmærksomhed. Det skyldes den tilspidsede situation i Italien, hvor usikkerhed omkring den fremtidige populistiske linje i går sendte aktier i minus og renterne markant ned verden over. Mens vi endnu venter at der er langt fra at Italien direkte træder ud af EU, vil markedsuroen kunne præge markederne indtil der bliver afholdt nye valg forventeligt tidligt på efteråret.

Dagens højdepunkt på nøgletalsfronten kommer fra Tyskland, hvor de første inflationstal fra maj måned triller ind. Inflationen fra Europas største økonomi er nøje fulgt af investorerne, da det giver en indikation af det generelle inflationspres i Europa og dermed afgørende for Den Europæiske Centralbanks fremtidige pengepolitiske linje. Af andre fulgte Europæiske nøgletal får vi også den vante kurv af tillidsbarometre fra europakommissionen, som vil give en indikation af, om de svagere tendenser i starten af året er ved at stabiliseres eller ej.

På den anden side af Atlanten får vi indikationer for udviklingen i det amerikanske arbejdsmarked i form af ADP-rapporten for maj. ADP-rapporten giver en temperaturmåling på det amerikanske jobmarked, men er ikke historisk en god indikator for fredagens vigtige jobrapport (non-farm payrolls). Derudover fremlægger amerikanerne også reviderede BNP-tal for årets første kvartal, imens den amerikanske centralbank vil diskutere om der skal ændres ved Volcker reglen. Det er en regel sat i værk efter finanskrisen, som indskrænker amerikanske bankers muligheder for at foretage visse investeringer for bankens egne midler.



Der er kursfald på de asiatiske aktiemarkeder onsdag morgen, hvor uroen på den politiske scene i Italien får investorerne til at holde igen, hvilket også var billedet på de amerikanske børser tirsdag aften, skriver Ritzau.