Dagrofa henter ny topchef i Arla

Fire måneder efter fyringen af Per Thau som topchef er Dagrofa klar med en afløser på posten. Det bliver Tomas Pietrangeli, der kommer fra en central stilling i Arla Foods, som bliver ny Dagrofa-boss.

Pietrangeli har været i Arla siden 2014, først som øverste direktør for Arlas vigtige danske forretning og siden 2016 som direktør for Arla i Storbritannien, der med en omsætning på 20 miliarder kr. er Arlas største enkeltmarked.

»Dagrofa har et stort potentiale, og jeg ser frem til sammen med Dagrofa holdet at bygge videre på de stærke positioner koncernen har, både i købmandskæder, logistikforretningen og foodservice,« udtaler Tomas Pietrangeli i en pressemeddelelse.

Der er nok at tage fat på for Pietrangeli, for Dagrofa kæmper en hård kamp på markedet for dagligvarer. Sidste år kostede det Dagrofa et tab på over en halv mia. kr.

Tilbage i februar fyrede bestyrelsesformand Jesper Lok med kort aftræk Per Thau som topchef på grund af manglende resultater. I stedet satte Jesper Lok sig midlertidigt på posten som øverste direktør indtil en afløser for Thau var på plads.

»Vi har ikke forrentet ejernes penge godt nok, og selv om vi er tilfredse med udviklingen målt på markedsandele, så har vi stadig til gode at omsætte det til en god forretning. Og der har vi vurderet og anbefalet ejerne at lave et ledelsesskifte«, sagde bestyrelsesformand Jesper Lok til Berlingske i den forbindelse.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Dagrofas Foodservice -Foodservice Danmark er et datterselskab, der leverer fødevarer til professionelle køkkener. -Omsatte i 2016 for 4,5 mia. kr. mod 4,7 mia. kr. året før -Består af Dagrofa S-Engros, der primært sælger fødevarer til kiosker, restauranter, cafeer, fastfood-restauranter, barer og værtshuse, og som har 29 cash & carry selvbetjeningsbutikker i Danmark. -Består også af Catering Engros, der er totalleverandør af fødevarer til kantiner, restauranter, hoteller, hospitaler og plejehjem. -Virksomheden har desuden en række fødevareproducenter inden for kød, ost, frugt og grønt, som Dagrofa er ene- eller medejer af. Blandt andet Grambogård, der er specialister i økologisk kød.

Dagrofa har haft flere op- og nedture de senere år. Lukningen af den tabsgivende Kiwi-kæde var stærkt medvirkende til det store tab i 2017. Det markante farvel til Kiwi betød reelt, at Dagrofa meldte sig ud af discount-krigen, som ledes af Netto og Rema1000.

I stedet vil Dagrofa gøre mere ud af datterselskabet Foodservice Danmark, der er storleverandør af fødevarer til professionelle køkkener, og kædens supermarkeder skal vokse.

Loks analyse var, at det var her, Thau havde fejlet som topchef og ikke havde leveret tilstrækkelig vækst. Det må derfor antages at blive en hjørnesten i det arbejde, som Pietrangeli skal i gang med i Dagrofa.