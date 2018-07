Chokoladeformen smelter for Kit Kat efter ny EU-afgørelse

Et chokoladedrama udspiller sig i disse dage i den glohedende sommervarme, der omgiver EU-domstolen i Luxembourg.



Chokoladebaren, Kit Kat, og dens producent, Nestlé, har siden 2006 haft EU-varemærket på ikke bare deres logo, men også på formen af baren.



De dage kan måske snart være talte, for EU-Domstolen melder nu ud, at EU's varemærkeafdeling bør genoverveje, om Nestlé skal beholde sit varemærke, skriver BBC News.



Dramaet trækker imidlertid tråde tilbage til forrige århundrede og involverer også en norsk chokoladebar, som de fleste langrendsentuisiaster vil kende. »Kvikk Lunsj,« hedder den, som med sin ikoniske røde, gule og grønne indpakning er svær at forbigå i norske kiosker og supermarkeder. Til forveksling ligner den Kit Kat, når du pakker den ud.



Kit Kat ramte hylderne i 1935, mens Kvik Lunsj fulgte trop i 1937. Som et søskendepar har de fulgt hinanden, indtil Nestlé i 2002 ville have formen for sig selv.



Da søgte de nemlig om EU-varemærket på ikke blot logoet, men også på formen af chokoladebaren. Der skulle fire års frem-og-tilbage i EU-regi, før EU tilgav Nestlé formen som deres.



»Fire trapezformede barer, opstillet på line på en rektangulær base,« som en EU-rådgiver kaldte den.

»Have a break, have a Kit Kat«

Det fik både Kvikk Lunsjs producent, Mondelez, og andre chokolademærker som Milka, Oreo og Toblerone til at reagere.



I 2007 begyndte således en retssag, der efterfølgende skiftede side til fordel for den ene og dernæst den anden chokoladebar.



Men nu har EU-domstolen altså besluttet, at Nestlés Kit Kat-varemærke bør genovervejes.

Spørgsmålet går på, om brandet er blevet så karakteristisk, at det fortjener sit varemærke, og om chokoladespiserne genkender baren kun på formen.



Tilbage i 2016 bad en EU-domstol Nestlé om at bevise, at Kit Kat var genkendeligt i samtlige af unionens lande. Det lykkedes ikke, men hverken Nestlé eller EU's varemærkeafdeling, var begejstrede for domstolens befaling.



Ifølge dem var det nemlig alt for høje krav at stille til en virksomhed.



Mondelez derimod, Kvikk Lunjs producent, mente slet ikke, at Kit Kat havde denne slags genkendelses-karakter noget sted, heller ikke i lande som Tyskland, Frankrig eller Storbritannien.



Alle disse protester blev dog afvist af EU-domstolen, som nu har fastslået, at det ikke er nok at kunne bevise, at et produkt er blevet ikonisk i »en væsentlig del« af EU, nej, hele unionen skal med.



Kit Kat står derfor til at miste sit EU-varemærke.