BP køber amerikanske skiferaktiver for tocifret milliardbeløb

Det skriver Financial Times.

Den britiske oliegigant håber på, at købet giver adgang til flere jordarealer, efter en lang periode med lave oliepriser, som har givet flere års lidelser til boreoperatørerne og raffinaderierne.

Opkøbet kommer, da nogle af verdens største energivirksomheder forsøger at sikre de amerikanske skiferaktiver ved at gøre krav på jordarealer som en omfattende ressource med relativt billig olieforsyning.

Det vil dermed være muligt for BP at få olieaktiver i USA, og dermed delvist få balance i dets forretning i landet, som specielt har fokuseret på gasproduktionen.

Bob Dudley, BP's direktør, karakteriserede ifølge Financial Times købet som "forvandlende" og sagde, det var et "stort skridt" i at opnå virksomhedens mål om at sætte skub i kapaciteten for olieboringer. Han tilføjede, at virksomheden er sikker på købet og fremtidsmulighederne, og at BP vil udbetale højere udbytte for første gang i tre år.

De store energiselskaber er inde i en god periode, da de får gavn af oliepriser over 70 dollar for en tønde, netop som de forsøgte at reducere og kontrollere udgifterne efter en konjunkturnedgang.

/ritzau/ Finans