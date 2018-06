Blev ikke forfremmet: Tesla-medarbejder udsætter virksomheden for sabotage

En medarbejder i Tesla har angiveligt foretaget sabotage og sendt data til tredjeparter.

Sådan lyder det mandag i en mail til de ansatte fra Teslas adm. direktør, Elon Musk. Det skriver Reuters.

Den unavngivne medarbejder har ifølge mailen foretaget ændringer i kodningen til Tesla-produktionen, og derudover har medarbejderen sendt intern data af kritisk karakter til tredjeparter.

Ifølge mailen var det en forfremmelse, som medarbejderen ikke fik, der var medarbejderens motivation for at foretage sabotagen.

I mailen opfordrer Elon Musk sine medarbejder til at have øjnene åbne over for sabotage og al adfærd, der ikke er i Teslas interesse.

Sabotagen vil blive yderligere undersøgt i denne uge for at kaste lys over, om medarbejderen agerede alene eller i samarbejde andre organisationer, lyder det fra Elon Musk i mailen.

»Som I ved, er der en lang liste af organisationer, som gerne ser Tesla død,« skriver Elon Musk.

Han nævner bl.a. olie og gas firmaer og konkurrerende bilfabrikanter dog ikke ved navn. Du kan læse hele mailen her.

Tidligere på dagen havde Elon Musk sendt en anden mail til medarbejderne vedrørende en mindre brand i den elektriske bilfabrik i Californien, som stoppede produktionen i flere timer søndag nat. Ingen kom dog til skade.

Ifølge CNBC har denne fabrik oplevet fire brande siden 2014, inklusiv en brand i april, som helt stoppede produktionen.

I sidste uge meldte Tesla, at mindst 9 pct. af firmaets arbejdskraft skal afskediges. Afskedigelserne rammer dog ikke produktionen af Model 3 biler, som Elon Musk lovede i juni, snart ville stige til 5.000 biler om ugen.