Amerikansk mediegigant lægger officielt bud på ombejlede Sky

Efter tidligere at have gødet jorden til en overtagelse af britiske Sky har den amerikanske medievirksomhed Comcast nu lagt et officielt købstilbud på selskabet.

Tilbuddet lyder - som det også gjorde for godt to måneder siden - på 12,50 pund i kontakter for samtlige aktier i Sky, skriver Comcast i en meddelelse på sin hjemmeside.

Tilbuddet svarer til en samlet købssum på 22 mia. pund (187 mia. kr.) for Sky, som også har været et attraktivt købsmål for 21st Century Fox, der foreløbig har været villig til at tilbyde 10,75 pund per aktie i selskabet.

I den seneste meddelelse fra Comcast bemærker selskabet, at tilbuddet på 12,50 pund per aktie udgør en præmie på omtrent 16 pct. sammenlignet med det tilbud, som 21st Century Fox har præsenteret.

Kort efter det officielle købstilbud fra Comcast meddeler 21st Century Fox ifølge Bloomberg News, at det stadig er interesseret i Sky, og at det overvejer sine muligheder.

Onsdag lidt over middag stiger aktien i Sky med 2,7 pct. til 13,43 pund, hvilket værdisætter selskabet til 23,1 mia. pund. Samtidig stiger aktien hos Comcast med 1,7 pct. til 33,90 dollar i det amerikanske formarked.

Stigningen i formarkedet hænger foruden det officielle købstilbud sammen med offentliggørelsen af Comcasts regnskab for første kvartal, der viser marginalt bedre end ventede resultater.