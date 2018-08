AaB: Manglende transferindtægter gav tocifret millionunderskud

AaB løftede omsætningen pænt i første halvår uden at øge omkostningerne. Men driften giver fortsat ikke overskud, og da transferaktiviteterne i år bød på et minus i stedet for et stort plus sidste år, var der samlet set et underskud på 13,6 mio. kr. i halvåret for AaB.

Det fremgår af selskabets regnskab for første halvdel af 2018.

Fodboldklubben fra Aalborg tjente ellers 24,3 mio. kr. i første halvår af 2017 - men det skyldtes især salget af spilleren Christian Bassogog til en kinesisk klub i februar 2017.

AaB's nettoomsætning steg 23 pct. til 35,5 mio. kr., især takket være langt flere indtægter fra tv-aftaler og kompensation for peruanske Edison Flores' deltagelse ved VM i fodbold. Og omkostningerne blev reduceret en anelse til 41,9 mio. kr., så resultatet før transferaktiviteter var på minus 7,8 mod minus 14,6 mio. kr. i første halvår for et år siden.

Men de manglende transferindtægter, som faktisk gav et minus i perioden, skubbede altså resultatet før skat gevaldigt i minus.

- Resultatet er inden for forventningerne i forhold til AaBs strategi, der indebærer en geninvestering af overskuddet fra tidligere transferaktiviteter, skriver AaB's ledelse i regnskabet.

Så tabet kommer ikke bag på klubben, der også fastholder forventningerne til 2018 om et underskud før skat i niveauet 18-28 mio. kr.

- Heri er indeholdt yderligere strategiske investeringer i både kommerciel udvikling, faciliteter og spillere som følge af tidligere realiseret overskud. Investeringer der vil fortsætte i 2019, skriver AaB.

Der er ikke transferindtægter med i AaB's prognose for 2018.

/ritzau/FINANS