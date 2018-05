Tysk gigant har sendt Magnus på jagt efter den næste danske iværksættersucces

Next47 er et ventureselskab, der er ejet af det tyske konglomerat Siemens. Navnet skal ses i relation til at Siemens er stiftet i 1847, og opgaven består i at finde det næste Siemens, så at sige.

Next47 har kontorer i Palo Alto i Californien, i Boston, München, London, Tel Aviv og Stockholm. Inden for få måneder åbner de også kontorer i Beijing og Paris.

Ventureselskabet har godt en milliard euro at investere for og sigter efter iværksættere, der beskæftiger sig med teknologi eller forretningsmodeller, der nu eller i fremtiden er interessante for et eller flere af Siemens' forretningsområder. Der er stort fokus på grøn teknologi, produktionsteknologi, transport, »smart cities« og cybersikkerhed, hvilket understreger den store bredde i Siemens' mange forretningsområder.

Ventureinvesteringer er ikke helt nyt for Siemens, da en afdeling internt i selskabet har investeret i startups. Next47 drives uafhængigt.