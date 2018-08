Specialøllet flyder lystigt – men mikrobryggerier har tørre pletter på bundlinjen

Mikrobryggerierne og brygværtshusene, der indgår i Berlingskes oversigt, er fundet ved hjælp af forskellige erhvervsdatabaser. Derudover har Ole Madsen, der er redaktør af Danske Ølentusiasters medlemsblad, Ølentusiasten, hjulpet med at identificere relevante bryggerier.

I Danmark er der ingen officiel definition på, hvornår et bryggeri er for stort til at blive kaldt et mikrobryggeri. Derfor tager listen udgangspunkt i de bryggerier, der i det seneste regnskabsår havde en bruttofortjeneste på under 35 mio. kr. Da få af virksomhederne oplyser omsætning, er størrelsen alene blevet målt på bruttofortjeneste.

Enkelte af virksomhederne på listen kan betegnes som kontraktbryggerier, fordi de får brygget deres øl hos andre bryggerier. Det gælder f.eks. Mikkeller.