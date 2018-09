Politisk flertal vil sløjfe populær selskabsform

Et flertal på Christiansborg har fået nok af, at IVSer bruges til at snyde med skat og moms.

Alt for ofte bruges iværksætterfirmaer til moms- og skattesvindel. De såkaldte IVS'er har nu en gæld til det offentlige på 700 mio. kroner, og der tegner sig derfor et politisk flertal for at afskaffe ordningen. Det skriver Børsen.

Ordningen blev vedtaget af SRSF-regeringen i 2013 som en nem og billig vej til at starte en virksomhed. IVS'er fungerer reelt som et anpartsselskab (ApS), men kræver kun en egenkapital på én krone mod 50.000 kroner i et ApS.

Kapitalkravet skyldes, at ejerne af APS’er, modsat ejere af personligt ejet mindre virksomheder (PMV), ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Iværksætterselskaber: Én krone er nok Siden 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab (IVS), der har en begrænset hæftelse ligesom et anpartsselskab og er omfattet af årsregnskabsloven, men kun kræver én krone i startkapital. Loven indebærer, at et IVS skal opspare 25 pct. af det årlige overskud, indtil en selskabskapital på 50.000 kr. er opnået. Et IVS kan både være driftsselskab og holdingselskab. I 2016 blev der stiftet godt 12.000 iværksætterselskaber. I de første seks måneder af 2017 blev der etableret 6.871 IVSer.

Men det lave kapitalkrav i IVS’er har ført til, at selskabsformen ofte er blevet brugt som et svindelforetagende, lyder det fra Christiansborg.

»Vi må bare konstatere, at IVS’erne er blevet brugt til systematisk svindel i så mange sager, at vi selvfølgelig ikke kan se igennem fingre med det,« siger finansordfører for De Konservative Anders Johansson til Børsen.

Også Liberal Alliance, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger til Børsen, at de er klar til at afskaffe selskabsformen.