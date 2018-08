Matas køber succes fra Løvens Hule for 130 millioner kroner

Matas A/S har købt selskabet Firtal Group Aps, som blandt andet med stor succes driver onlinebutikken Helsebixen.dk.

Firtal Group er ejet af de to stiftere, Jesper Hvejsel og Mikkel Salling, samt de tre minoritetsejere Christian Stadil, Tommy Ahlers og Jesper Buch, der investerede i virksomheden i DR-programmet Løvens Hule.

»Det er en fantastisk dag for Firtal, som får endnu bedre betingelser for at indfri sit potentiale, nu hvor vi kommer ind under et af dansk detailhandels absolut bedste brands. Vi er helt overbeviste om, at Firtal Group Aps og Helsebixen.dk nu får de ressourcer og kompetencer, der skal til for at nå et endnu højere niveau,« siger Mikkel Salling i en pressemeddelse.

Christian Stadil, der er en af de tre investorer fra 'Løvens Hule', glæder sig over salget, og at de nu rækker stafetten videre til Matas.

»Firtal Group kommer nu ind i et setup, hvor det er muligt at forløse selskabets enorme potentiale,« udtaler Christian Stadil.

Ifølge Matas' adm. direktør Gregers Wedell-Wedellsborg sker købet i forlængelse af Matas' vækststrategi, som blev offentliggjort i maj. To af hovedpunkterne i strategien er, at Matas vil opruste digitalt og satse mere på det grønne marked, der består af helsekost, kosttilskud og naturlig skønhed.

Matas betaler 130 mio. kr. for Firtal Group ApS, hvoraf 20 mio. kr. er i Matas-aktier. Dertil kommer en earn-out på 20 mio. kr. som sælgerne kan opnå, hvis selskabet når sine mål på længere sigt.

»Stifterne bag Firtal Group har med stor dygtighed skabt en digital iværksættersucces på helseområdet. Kombinationen af innovationskraften fra Firtal og Matas' slagkraft betyder, at vi for alvor kan sætte gang i fornyelsen af det grønne marked med nye produkter, nye brands og lettere måder at handle helsekost og naturlig skønhed,« siger Gregers Wedell-Wedellsborg i pressemeddelelsen.

Matas' topchef forklarer, at han sammen med den øvrige ledelse har kigget ud i verden for at se, hvem der har succes med at tage kampen op mod onlinegiganten Amazon. Her har især engelske 'The Hut Group', der med succes har bygget en række målrettede brands inden for netop skønhed og velvære, gjort indtryk.

»Med købet af Firtal og helsebixen.dk slår vi flere fluer med et smæk i forhold til vores strategi. Vi når kunderne ad flere kanaler, fordobler næsten vores online forretning, får flere kræfter til at udvikle os på nettet, og vi styrker samtidig vores position på det grønne marked markant,« udtaler Gregers Wedell-Wedellsborg.

Han forklarer, at Matas med opkøbet løfter sit femårige vækstmål til omkring 4 mia. kr. mod den tidligere forventning på 3,7-3,9 mia. kr.