Køb en mursten i en ejendom: Startup vil demokratisere boligmarkedet

Junaid Ahmad beskriver sig selv som »iværksættertypen,« og fortæller, at i hans studietid kom folk altid til ham, hvis de havde brug for et godt råd. Klaus E. Olsen er medinvestor i tre Brickshare-ejendomme. Derudover investerer han i aktier, men har også investeret i to iværksætterprojekter, der arbejder med vandmiljø. Det tog seks uger at fuldtegne den første lejlighed i 8tallet, som Klaus E. Olsen (tv.) er medinvestor i. Brickshares administrerende direktør, Junaid Ahmad (th.) fortæller, at den seneste lejlighed på Nørrebro blev fuldtegnet på kun seks dage.

Foto: Nils Meilvang