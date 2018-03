Japansk investor sælger andel i projekt som Ørsted ejer 50 pct. af

Marubeni købte 25 pct. af projektet i 2014 for 361 mio. dollar, og Bloomberg News Energy Finance vurderer, at salget af andelen i dag er sket for 470 mio. dollar.

Danske Ørsted ejer desuden 50 pct. af havvindmølleparken, som har en kapacitet på 210 megawatt. Det er ifølge Bloomberg News nok til at forsyne 180.000 huse.

»Westernmost Rough er et vartegnsprojekt i udviklingen af havvindindustrien både i Storbritannien og internationalt,« siger Edward Northam, der er chef for Green Investment Group i Europa.

Han tilføjer, at den tekniske og finansielle innovation, der er blevet anvendt under udvikling, opførelse og drift af vindmølleparken, har bidraget til at forbedre præstationen og reducere omkostningerne ved af vindenergiproduktion.