Iværksætterlysten bobler på DTU: Står bag to nye virksomheder – om ugen

De to maskiningeniører Andreas Leth Bockhoff (tv.) og Thomas Trebbien, studerende på DTU, etablerede sidste år virksomheden Trebo, hvor de er i gang med at udvikle en ny sorteringsmaskine, som gør det nemmere at genanvende plasticaffald. De har vundet prisen som årets opstartsvirksomhed for studerende på DTU i 2018.

Foto: Anne Bæk