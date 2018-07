Iværksætteren Rebecca: »De mænd der skulle investere i mig, forstod det ikke«

* Rebecca Vera Stahnke er grundlægger af Veras, et genbrugstøjkoncept, som omfatter en butik i København, en i Odense, webshop og tøjmarkeder i København, Odense og Aarhus. Her kan du få point for det tøj, du vil af med, og handle »nyt« tøj for det.

* Veras blev grundlagt med et ønske om at gøre det lettere at komme af med sit tøj og give tøj en længere levetid, da tøjproduktion er en af de mest miljøbelastende produktioner.

* Veras blev grundlagt i 2016.

* Rebecca Vera Stahnke har hentet kapital i to omgange.

* Hun er 30 år gammel og har en bachelor i medieproduktion og ledelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

* Hun har blandt andet arbejdet som projektleder hos Copenhagen Fashion Week.