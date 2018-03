Heidis Bier Bar, L.A. Bar og Guldhornene: Barkonge sælger ud af sit imperium

Godmorgen,

Her har du dagens nyhedsoverblik. Vi skal blandt andet forbi USA, hvor Toys 'R' Us må dreje nøglen om.

Men først begynder vi med en langt mere festlig historie.

1

Den danske barkonge Adam Falbert kan roligt lægge champagnen på køl. Onsdag har han solgt majoriteten af Nordens største nattelivskoncern, Rekom, til den danske kapitalfond Catacap.

»CataCap har haft Rekom i kikkerten i et stykke tid. De har udviklet en særdeles professionel og konkurrencedygtig driftsplatform. Og de har gang på gang bevist, at denne kan rulles ud på nye markeder med stor succes. Vi ser frem til at forløse det kæmpe vækstpotentiale, der fortsat ligger i koncernen, i tæt partnerskab med ledelsen og medarbejderne,« siger Vilhelm Hahn-Petersen, partner i Catacap.

Rekom-koncernen ejer blandt andet Heidis Bier Bar, Cafe Guldhornene, The Australien Bar, L.A. Bar i Aalborg og Hornsleth Bar i København. Koncernen, der blev stiftet i 2007, har i dag over 2.500 ansatte og driver 77 barer og natklubber i Danmark, Norge og Finland.

I år forventer koncernen en omsætning på omkring 500 millioner kroner og en driftsindtjening lige under 100 millioner kroner.

Adam Falbert, der er adm. direktør i Rekom, fortsætter sammen med koncernens øvrige ledelse og forbliver aktionær. Derudover har ledelsen og Catacap valgt at give mulighed for, at en række nøglemedarbejdere også kan indtræde som aktionærer i forbindelse med handlen.

»Der har været fuld fart på siden 2007. Inden for det seneste år alene har vi tilføjet 30 barer til porteføljen, og vi har en klar ambition om at accelerere væksten yderligere. Derfor har vi været på udkig efter en partner, der kan understøtte os på både det finansielle og organisatoriske plan. Og den partner har vi fundet i Catacap,« fortæller Adam Falbert.

Læs et portræt af Adam Falbert, der købte sin første bar som 23-årig her.

2

Det var fed forretning for Danske Bank, da mistænkelige kunder sendte milliarder af kroner gennem Danske Banks estiske filial. Den altovervejende del af overskuddet i Danske Banks estiske filial kom således fra den betændte afdeling, viser interne dokumenter, som Berlingske er i besiddelse af.

I henholdsvis 2011, 2012 og 2013 gav Danske Bank Estland et resultat før nedskrivninger på udlån på omkring 300 millioner kroner. Afdelingen genererede typisk mellem 75 og 90 pct. af det samlede resultat før nedskrivninger på udlån i den estiske filial. I enkelte kvartaler endda næsten 100 pct.

»Det ser ud til, at Danske Banks internationale forretning i Estland har haft karakter af en pengemaskine. Forretningen har stået for hele indtjeningen i Estland,« siger tidligere bankdirektør og bankoprydder Jørn Astrup Hansen.

Berlingske kunne sidste år afsløre, hvordan Danske Banks estiske filial blev brugt til at kanalisere milliarder fra bl.a. Rusland og Kasakhstan til Europa.

Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen, har i denne uge erkendt, at ledelsen i banken var for længe om at opdage mulige lovbrud i Estland. Samtidig har han oplyst, at sagen om hvidvask af milliarder i den etistiske filial kan få personalemæssige konsekvenser.

Danske Banks pressechef Kenni Leth skriver følgende i en mail til Berlingske:

»Vi er i gang med grundige og omfattende undersøgelser af forholdene i Estland, som vi vil konkludere på hurtigst muligt og senere i år. Vi vil her vende hver en sten, herunder også spørgsmål om indtjening relateret til den daværende portefølje af udenlandske kunder i Estland.«

Danske Bank holder torsdag generalforsamling. Læs om den estiske pengemaskine her (kræver abonnement).

3

Den amerikanske legetøjskæde Toys 'R 'Us er i så store økonomiske vanskeligheder, at kæden har besluttet at lukke eller sælge alle sine 800 butikker i USA. Det meddelte topchef David Brandon på et konferenceopkald med selskabets ansatte onsdag aften dansk tid, skriver Washington Post.

»Jeg har altid ment, at dette brand og denne forretning burde eksistere i USA,« sagde David Brandon til personalet onsdag.

Han mener, at de leverandører, som ikke har støttet Toys 'R' Us på det seneste, vil komme til at fortryde deres beslutning.

»De alle vil fortryde, hvad der sker her,« lød det fra topchefen ifølge Marketwatch.

På verdensplan har Toys 'R' Us mere end 64.000 ansatte - heraf er cirka 33.000 job i fare i USA. Onsdag valgte Toys 'R' Us samtidig at lukke alle sine 100 butikker i Storbritannien. Her mister 3.000 ansatte jobbet.

Toys R 'Us' erklærede sig konkurs i september 2017 i håb om at redde en række butikker. Men selskabet er nået frem til, at det er for svært at konkurrere med online-butikker og kæmpe detailhandelsvirksomheder som Walmart og Target. Legetøjskæden har en samlet gæld på omkring 48 milliarder kroner.

4

150.000 kunder i Nykredit Bank kan nu se frem til at blive optaget i det program med kundefordele, som Nykredit har indført for at belønne kunderne for at være en del af en foreningsejet virksomhed. Det skriver Finans.

Nykredit udvider i løbet af i år kundeprogrammet, som i forvejen giver rabatter til kunder med realkreditlån i Totalkredit og Nykredit, til også at omfatte Nykredit Bank.

»Vores bankkunder skal mærke, hvordan det er at være kunde i en foreningsejet bank. Derfor påtænker vi at udvide kundeprogrammet,« siger Anders Jensen, koncerndirektør i Nykredit, til Finans.

Nykredit belønner i dag sine realkreditkunder med en rabat på 0,15 pct. på bidragssatsen. Det svarer til 1.500 kroner pr. lånt million. Rabatten kaldes kundekroner.

Koncernen har endnu ikke fastlagt, hvordan kundeprogrammet skal skrues sammen for bankkunderne. Udgangspunktet er dog, at det er bankkunder, der ejer en bolig, der skal nyde godt af kundefordelene i banken. Ifølge Finans' beregninger er der ca. 200-240 millioner kroner at forkæle bankkunderne med årligt.

I 2017 landede Nykredit et rekordoverskud efter skat på 8 milliarder kroner. Udvidelsen af kundeprogrammet kommer samtidig med, at bestyrelsen i Forenet Kredit, der er Nykredits hovedejer, anbefaler, at foreningen i år sender 2,4 milliarder videre til kunderne.

Nordeas seniorstrateg Andreas Østerheden har hjulpet os med at udpege tre ting, som investorerne bør holde øje med torsdag:

Investorernes fokus vil i dagens løb fortsat være på eventuelle udmeldinger omkring handelspolitikken fra Trump eller fra kineserne. Det er ikke overraskende i sig selv, at handelspolitikken er i fokus efter de seneste ugers eskalering af handelskonflikten, men gårsdagens nyheder lagde ekstra til bekymringerne. Udtalelser fra Det Hvide Hus bekræftede nemlig tidligere krav fra Trump, om at kineserne skal lave en plan om at reducere handelsbalanceunderskuddet mod USA. Kravet til reduktionen blev hævet betragteligt i forhold til den tidligere udmelding og ligger nu i omegnen af en tredjedel af det samlede betalingsbalanceunderskud i forhold til Kina.

I dag er det hovedsageligt amerikanske nøgletal, der vil tage fokus hos investorerne. Her får vi en række regionale tillidsindikatorer (Philadelphia Fed og Empire), som vil give en temperaturmåling, inden vi får de tunge erhvervstillidstal senere på måneden, som har vist god styrke på det seneste. Derudover får vi boligmarkedsindekset NAHB, som er en temperaturmåling på det nuværende og fremtidige boligsalg i USA, og det er en rimelig god indikator for fremtidigt boligbyggeri.

Sidst, men ikke mindst, vil investorerne være opmærksomme på eventuelle udmeldinger efter det fire dage lange møde blandt EU topfolk, som startede i mandags. Der være særligt fokus på eventuelle udmeldinger om Brexit-forhandlingerne. Og mens der vil gå længe endnu inden vi har en endelig aftale på plads, kører forhandlingerne om transitionsaftalen på højtryk. Det begyndte efter EUs udspil for to uger siden, som forventeligt var til den hårde side. Stridspunkterne i forhandlingerne vil fremadrettet være områder som kontingent, indflydelse og lovmæssig uafhængighed.

De asiatiske aktiemarkeder startede med markante kursfald torsdag morgen, men i takt med at formiddagens handel skred frem, vendte billedet.

Nikkei 225: -0,1 pct.

China Shanghai Composite: -0,3 pct.

Sydkoreas Kospi: +0,3 pct.

Hongkongs Hang Seng: -0,1 pct.