Global vinmogul med i kæmpeinvestering til danske Vivino

Den danske vinapp Vivino med Heini Zachariassen i spidsen har høstet en betydelig millioninvestering, der skal sætte yderligere fart på virksomhedens ekspansion og voldsomme vækstmål.

Selskabet, der blev stiftet tilbage i 2010, får omkring 120 millioner kroner (20 millioner dollar) af en kreds investorer anført af vinmogulen Christophe Navarres investeringsfond SCP Neptune Capital.

Navarre er formand og tidligere topchef i Möet-Hennessy-koncernen, der har en lang række kendte vine, spiritusser og champagner i porteføljen.

Med i investeringsrunden er også Seed Capital, Balderton Capital, Creandum og Iconical - alle eksisterende investorer i virksomheden.

Det oplyser Seed Capital.

Pengene skal blandt andet bruges til at nå selskabets målsætning om at sælge vin for mere end én milliard dollar inden 2020. Vivinos forretning er primært bygget op om en app, hvor brugere kan scanne vinetiketter, så andre kan se vurderinger af vinene. Derudover er der også åbnet for, at brugerne kan købe vin via appen.

I dag er flere end 538 millioner etiketter skannet ind, og der er 29 millioner brugere på platformen, der er stiftet af Theis Søndergaard og Heini Zachariassen.

»Jeg er superglad for, at vi har mulighed for at blive ved med at bygge Vivino, så vi kan nå vores mål om at blive verdens største markedsplads for vin. Vi ser massiv vækst i vores salg af vin, så vi er meget glade for udviklingen,« skriver Heini Zachariassen i en email til Berlingske Business om den nye millioninvestering.

Store ambitioner

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvad er Vivino? Stiftet i Danmark af Heini Zachariassen i 2009, som fik ideen til vin-appen. I 2010 kom Theis Søndergaard om bord som medstifter. Vivino er i dag en amerikansk virksomhed med kontorer i Danmark, USA, Indien og Ukraine. I 2016 går Vivino ind på følgende ti markeder for at sælge vin direkte til brugerne: Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Schweiz, Canada, Mexico og Brasilien. Vivino-appen passerede sidste år 17 millioner brugere. Det tal er i år steget til 23 millioner brugere. Heini Zachariassen er adm. direktør for Vivino, hvor amerikanske Jonathan Kaplan er formand. I bestyrelsen sidder også Christophe Navarre, topchef for Moët Hennessy, som privat har investeret i Vivino. Blandt investorerne i Vivino er endvidere Skype-stifteren, Janus Friis, Seed Capital, Creandum og Balderton Capital.

Tilbage i juli sidste år fortalte Heini Zachariassen Berlingske Business om selskabets planer for at kunne snuppe en betydelig del af vinmarkedet på verdensplan, der når op på 2.000 milliarder kroner.

Bestræbelserne kræver, at en del af vinsalget rykker fra butikker og til nettet. Det er dog en bekostelig øvelse for Vivino.

I 2016 brændte selskabet millioner af i en sådan fart, at underskuddet voksede fra 22 til 28 millioner kroner, imens egenkapitalen forsvandt. Derfor vil den nye investering uden tvivl bekomme stifterne vel.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Blå bog: Heini Zachariassen Opvækst: På Færøerne i udkanten af Torshavn. Alder: 45 år. Uddannelse: Bachelor i business administration, Handelshøjskolen, Slagelse (1997). Karriere: Efter handelshøjskolen drev Heini Zachariassen en IT-konsulentvirksomhed frem til 1999, da han var med til at stifte IT-sikkerhedsvirksomheden Virus 112. I 2002 stiftede han virksomheden BullGuard, som udvikler antivirusprogrammer til computere. Da selskabet i 2008 var en stor succes med omkring 100 ansatte, valgte Heini Zachariassen at sige stop. I 2009 stiftede han Vivino. Privat: Bor i San Francisco. Gift med færøske Maibritt. Sammen har de børnene Barbara, Bastian og Paula. Fritiden er helliget familien.

Investeringen vil give mulighed for, at Vivino kan komme ind på nye markeder, oplyser Seed Capital. Det betyder blandt andet, at man vil gå ind i det asiastiske marked begyndende med Hong Kong.

Til Børsen fortæller Heini Zachariassen, at selskabet forventer at sælge vin for en milliard kroner i 2018. Det har ifølge Lars Andersen, der står for Vivino-investeringen fra Seed Capital, ikke altid ligget i kortene. Han beskriver i et indlæg, hvordan han i første omgang ikke fandt selskabets produkt særligt overbevisende.

»Da vi først mødte holdet bag Vivino var produktet for at være ærlig ikke så imponerende. Men deres brugerbse var, og vi kunne godt lide Heini og Theis (stifterne red.). De havde fundet en niche, hvor kunderne desperat ønskede et produkt som deres,« skriver Lars Andersen og konstaterer, at stifterne har »formået at overtage vinverdenen«.

Med de nye millioner har Vivino samlet fået investeringer for 344 millioner kroner (57 millioner dollar).