Dansk elcykel slår crowdfundingrekord trods massiv kritik

Søskendeparret bag den danske cykelproducent Mate.bike, Christian Adel Michael og Julie Kronstrøm, slog i 2016 danmarksrekorden i crowdfunding, da de samlede 40 millioner kroner ind til deres nye elcykel-projekt. Nu har de slået europarekord på crowdfundingplatformen Indiegogo.

Den danske elcykel Mate X har netop rundet 10 mio. dollar på crowdfundingplatformen, hvilket svarer til over 60 millioner kroner, og det er ifølge Indiegogo rekord for Europa.

»Den nye kampagne for Mate X er allerede Indiegogos næststørste kampagne nogensinde og den mest indsamlende kampagne i Europa,« udtaler adm. direktør for crowdfundingplatformen Indiegogo, David Mandelbrot, i en meddelelse fra Mate.Bike.

Søskendeparret Christian Adel Michael og Julie Kronstrøm Carton, der står bag elcyklen, udtrykker stor tilfredshed over den seneste succesfulde crowdfundingkampagne.

»Det er helt surrealistisk at tænke på – lige nu kan jeg bedst beskrive tilstanden derude som MateMania, hvor vi får henvendelser fra alt fra celebrities til kæmpe virksomheder, der vil samarbejde,« siger Julie Kronstrøm Carton i samme pressemeddelelse.

Ifølge den danske virksomhed er forklaringen på succesen, at de har været i gang med en større PR-indsats målrettet internationale forbruger- og nyhedsmedier, hvilket den 14. september resulterede i salg for knap otte mio. kr. i løbet af 24 timer.

»Det er enormt bekræftende og gør tidligere kritik til skamme«, lyder det fra Julie Kronstrøm Carton.

Og kritik har der været en hel del af. Det var i forbindelse med den kampagne, at der blev trukket overskrifter både i Danmark og udlandet for to år siden.

Cykelinteresserede fra hele verden betalte dengang et samlet beløb på knap 40 millioner kroner til søskendeparrets idé, mod at de ville modtage en cykel inden for få måneder. Et år efter kampagnens sejrsgang havde næsten 2.000 kunder endnu ikke fået deres cykler.

De to stiftere bag Mate.bike havde oprindelig sat sig som mål at sælge 100 cykler tilbage i 2016. Crowdfundingkampagnen var så stor en succes, at de solgte 6.000 elcykler, hvilket gav de to iværksættere alvorlige udfordringer med logistikken. Problemerne stoppede dog ikke her.

Danskere, der tilbage i 2016 købte Mate.bikes cykel, fik en lang næse, da den elektriske cykel ganske enkelt var for hurtig og dermed ulovlig i Danmark. Først fra 1. juli i år har transportminister Ole Birk Olesen gjort den slags elcykler lovlige i Danmark.

Et andet kritikpunkt, der ramte Mate.bike i efteråret 2017, var ligheden med især kinesiske elcykler. Den danske elcykel, der produceres i Kina, blev markedsført af Mate.bike som »danish quality and design«, hvilket DR-programmet »So Ein Ding« satte spørgsmålstegn ved.

»Den er lige på vippen,« indrømmede Christian Adel Michael over for DR og gav ved den lejlighed cyklen 3,5 på en skala fra 1 til 10 over, i hvor høj grad Mate.bike er dansk design.

Sidste streg i regningen for den ambitiøse cykelvirksomhed leverede Berlingske i august i år, hvor den 52-årige Flemming Køster stod frem og fortalte, hvordan der under en cykeltur i Hornbæk Plantage pludselig stod en godt ti centimeter lang flamme ud fra cyklens batteri.

»Det, vi ved, kan ske, er, at batterierne i meget sjældne tilfælde kan kortslutte af forskellige årsager, og det kan godt give en gnist, som til forveksling kan ligne en mindre stikflamme, men som ikke er farlig. På vores nye generation af cykler har vi monteret sikringer på alle batterier som en ekstra sikkerhed,« fortalte Christian Adel Michael ved den lejlighed.