Brasiliansk byggematador vinder VM for vækstvirksomheder

Brasilianske MRV Engenharias og dens stifter, Rubens Menin, blev lørdag aften kåret som årets World Entrepreneur of the Year ved finaleeventet i fyrstedømmet Monaco.

Social ansvarlighed er efterhånden blevet et kernekriterie, når juryen skal kåre vinderen af den internationale vækstdyst World Entrepreneur of the Year. I år var ingen undtagelse.

Lørdag aften blev brasilianske MRV Engenharias og dens stifter, Rubens Menin, udråbt som årets vækstvinder – netop på grund af sit langvarige fokus på CSR og på grund af den betydning, virksomheden har haft for Brasiliens boligmarked.

Det stod klart, da topchefen for EY, Mark Weinberger, indtog scenen i den pompøse arena Salle des Etoiles og foran knap 1.000 tilskuere og satte ord på kåringen.

»Rubens Menins klare vision, målrettethed og fokus har været med til at hjælpe utallige brasilianske familier med at tage deres første skridt ind på ejendomsmarkedet,« lød det fra Mark Weinberger, der fortsatte:»Hans lederskab er karakteriseret ved en vedholdenhed, som har overvundet nationaløkonomiske udfordringer over en række turbulente år, og som i sidste ende har resulteret i etableringen af Brasiliens største leverandør af offentligt boligbyggeri - samt Latinamerikas største entreprenør-virksomhed«.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Entrepreneur of the Year Virksomhedsdysten Entrepreneur of the Year løb af stablen første gang i 1986 i USA. Lige siden er dysten vokset i omfang, og i dag deltager omkring 50 lande årligt i konkurrencen. Entrepreneur of the Year er også kendt som verdensmesterskabet for vækstvirksomheder eller endda erhvervslivets Oscar-uddeling. Sidste års vinder af vækstdysten var canadiske AGT Food and Ingredients. Berlingske er mediepartner på Entrepreneur of the Year og dækker både verdensfinalen i Monaco og den kommende nationale konkurrence, der bliver skudt i gang i efteråret 2018. Kilde: EY

Rubens Menin etablerede MRV Engenharias som 21-årig sammen med to partnere i 1979. Ambitionen var at systematisere og effektivere boligbyggeri, så omkostningerne kunne minimeres, og så den store middelklasse i Brasilien også kunne få råd til eget hus – noget der tidligere havde været særdeles omkostningstungt og urealistisk.



Lige siden har virksomheden udviklet sig og er bare blevet større og større. I dag er MRV Engenharias en børsnoteret kæmpe, der i dag har 24.000 ansatte og som årligt opfører boliger i 150 byer fordelt på omtrent 200 byggegrunde.

Men det er ikke alt. Selv om kæmpekoncernen har vokset sig stor, så formår den stadig at holde fokus på CSR. Den har i sin levetid investeret mere end 300 mio. dollar i infrastruktur som veje og kloakering, og den er ansvarlig for plantningen af over en million træer, skriver EY i en pressemeddelelse fra finaleeventet i Monaco.

Aftenens hovedperson, Rubens Menin, er i dag 62 år, og han forklarer, at han anser byggebranchen for at være et helt centralt element i at øge velstanden blandt middelklassen i Sydamerika.

»Gennem hele livet har jeg forfulgt et mål om at give den værdighed, husejerskab skaber, til mennesker, som det tidligere har været en uopnåelig drøm for,« siger Rubens Menin i meddelelsen fra EY og tilføjer:

»Entreprenørbranchen er velpositioneret, når det kommer til at ændre det bestående i samfund. Jeg tror, at værdien er større end blot finansiel værdi. Det handler også om social udvikling, og her vil MRVs arv blive ved med at påvirke kommende generationer.«

Finaleeventet lørdag aften i Monaco var kulminationen på flere optaktsdage i fyrstedømmet glamourøse omgivelser. Det var samtidig afslutningen på en global dyst, som i år havde 46 deltagerlande og samlet 761 deltagervirksomheder.

Det danske bidrag i år var Christiansfeld-virksomheden Aller Aqua A/S, der er en familieejet fiskefoderproducent, som i dag er vokset til at blive en af verdens helt store og mest innovative virksomheder inden for sit felt. Konkurrencen EY Entrepreneur of the Year er kendt som både Verdensmesterskabet for vækstvirksomheder og erhvervslivets Oscaruddeling. Konkurrencen starter forfra i efteråret, hvor danske virksomheder skal dyste om først regionale priser og herefter den nationale vinderpris. Berlingske er mediepartner på konkurrencen