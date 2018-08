Bon appétit! I Paris er de sultne efter Mikaels nordiske street food

Røk by Woodmen i Paris ligger ved Gare du Lyon, en af byens større banegårde. Bag madstanden står danske Mikael Teodor Jakobsson og to danske forretningspartnere. Siden åbningen har de haft flere end 23.000 kunder. Medarbejderne er især unge danskere, der studerer i Paris eller er i byen for at blive bedre til fransk.

Foto: Mikael Teodor Jakobsson