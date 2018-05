WTO-afgørelse om Airbus baner vejen for amerikanske sanktioner

Det skriver Financial Times.

Tirsdag fastholdte WTO's appeldomstol en afgørelse fra 2016, hvor EU blev dømt for at ikke at have levet op til kravet om at eliminere milliarder af kroner i ulovlig støtte til Airbus.

Afgørelsen baner vej for, hvad der kan blive den største gengældelsessag i WTO's historie. Dog risikerer afgørelsen også at forværre de voksende handelsspændinger mellem EU og USA.

I USA er der glæde over afgørelsen, og den amerikanske regering har blandt andet kaldt den for en vigtig sejr.

»Den amerikanske præsident, Donald Trump, har gjort det klart, at vi vil bruge alle de værktøjer, der står til rådighed for at sikre frie og retfærdige handelsfordele for amerikanske arbejdere,« siger den amerikanske handelsrepræsentant, Robert Ligthizer, til Financial Times.

Dog ser EU-Kommissionen også afgørelsen som en sejr, da WTO har afvist 204 ud af 218 anklager, som USA har fremlagt mod EU.

I de kommende måneder skal WTO's appeldomstol vurdere, om hvorvidt USA også selv har levet op til en afgørelse om, at den skulle eliminere sin egen ulovlige støtte til den amerikanske flyproducent Boeing. Hvis EU får medhold i den anklage, kan EU indføre sine egne straftolde på amerikanske varer.