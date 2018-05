Warren Buffett har haft snøren ude efter Uber

Den amerikanske mangemilliardær og storinvestor Warren Buffett tilbød tidligere i år at investere 3 mia. dollar i Uber, men de to parter kunne ikke blive enige om en aftale.

Det skriver The Wall Street Journal.

Forhandlingerne mellem Uber og Warren Buffetts Berkshire Hathaway kom umiddelbart efter det japanske konglomerat SoftBank Group investerede i Uber i januar.

Berkshire Hathaway har i senere tid har svært ved at finde attraktive køb af den rigtige størrelse, hvilket har resulteret i en likvidbeholdning på mere end 100 mia. dollar.

Tidligere har Warren Buffetts selskab undgået tech-investeringer med den årsag, at det er ude for hans ekspertise. Ikke desto mindre er Berkshire Hathaway blevet én af de største ejere af Apple.

Uber arbejder i øjeblikket på at gøre sig klar til en børsnotering, mens selskabets administrerende direktør, Dara Khosrowshashi, også arbejder på at forbedre selskabets forhold til offentligheden efter et skandaleramt år.

Berkshire Hathaway er kendt for at investere i kriseramte selskaber i bytte for favorable handelsforhold. Under finanskrisen investerede holdingselskabet i både Goldman Sachs og General Electric. Investeringer, som Warren Buffetts selskab tjente milliarder på.

/ritzau/FINANS