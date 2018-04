VW vil skifte på ledende poster for at bane vejen for ny CEO

Tirsdag kom det frem, at flere kilder tæt på sagen, ifølge Reuters sagde, at VWs bestyrelse, skal tage en beslutning om at skifte top-chefen, Mattias Mueller, ud med den nuværende brandingchef Herbert Diess.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters med reference til kilder tæt på sagen.

Den mulige udskiftning kommer, da VW stadigvæk lider under emissionsskandalen, hvor det kom frem, at den tyske bilproducent snød med softwaren i bilerne.

Herbert Diess skal ifølge Reuters præsentere sine ledelsesplaner for bestyrelsen på fredag. Nyhedsbureauet skriver, at det har informationerne fra kilder tæt på sagen.

For at være sikker på at Herbert Diess får opbakning, vil VWs bestyrelse blandt andet forsøge at udskifte HR-chefen Karlheinz Blessing med Gunnar Kilian, der arbejder direkte under bestyrelsesmedlem Bernd Osterloh, lyder det fra fire kilder tæt på sagen, som Reuters har talt med, efter at tyske Der Spiegel skrev om udskiftningen mellem Blessing og Kilian.

Gunnar Kilian har angiveligt allerede talt med bestyrelsesmedlem Wolfgang Porsche, der eftersigende ikke har modsat sig planen. Porsche er med i gruppen, der har størstedelen af stemmerne i VW.

»At udskifte Blessing med Kilian vil blive et del af en bredere udskiftning, der kan have effekt på flere ledende medarbejdere,« skriver Reuters med reference til en anonym kilde.

Spiegel skrev også, at VW planlægger at splitte forretningen i fire divisioner, hvor Porsche, Bentley, Bugatti og Lamborghini skal indgå i divisionen "super premium", og bilmærker som VW, Skoda og Seat bliver omfattet af en anden division. Der skal også være en "premium" gruppe og en division for erhvervskøretøjer og lastvogne.