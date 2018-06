Volkswagen accepterer bøde på 1 mia euro for dieselsag

Ved at acceptere bøden indrømmer Volkswagen også, at selskabet havde et ansvar, skriver Bloomberg News.

Det var den offentlige anklager i tyske Braunschweig, der havde udstedt en administrativ ordrer, som pålagde selskabet en bøde på 1 mia. euro.

»Vi arbejder ihærdigt med vores fortid. Yderligere skridt er nødvendige for gradvist at genskabe tilliden til selskabet og bilindustrien,« siger Volkswagens topchef, Herbert Diess, i en meddelelse, hvoraf det fremgår, at selskabet regner med, at onsdagens beslutning vil få en positiv effekt på andre forløb med øvrige myndigheder i Europa.

Ifølge Bloomberg News har Volkswagen øremærket 26 mia. euro til bøder, erstatninger og tilbagekaldelse af solgte biler i forbindelse med dieselgate, som startede for cirka tre år siden, da amerikanske myndigheder undersøgte sagen. I alt menes 11 mio. dieselbiler på verdensplan at være solgt med snydesoftware, som fik emissionerne til at se mindre skadelige ud.