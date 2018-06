Uroen ulmer i Mærsk: Er Søren Skou ved at løbe tør for tid?

Søren Skou, her sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), har masser af udfordringer med at forklare sin strategi til aktiemarkedet.

2018 har indtil videre langtfra udviklet sig som planlagt i A.P. Møller - Mærsk. Udfordringerne er væltet ned over virksomheden, og bekymringerne blandt de magtfulde investorer stiger. Berlingske har talt med flere af dem, og de er langtfra imponerede over den udvikling, som i øjeblikket udspiller sig i den store danske virksomhed.

Mærsk var gennem et 2017, hvor blandt andet et stort hackerangreb lagde koncernens containerrederi Maersk Line ned. Men 2018 har ikke været meget bedre. I februar skuffede ledelsen med en svag præsentation på den store kapitalmarkedsdag, og det i en sådan grad at aktiekursen de efterfølgende dage faldt med ti pct.

Herefter fulgte en generalforsamling, hvor formand Jim Snabe Hagemann mest talte i abstrakte termer og højst udsædvanligt overlod en del af dagen til topchef Søren Skou. Det er aldrig tidligere i Mærsks historie sket, at en formand har ladet den administrerende direktør tage over. Men selv om investorerne generelt er enige i meget i den nye strategi, undrede Snabes mange ukonkrete udmeldinger investorerne.

Trist regnskab og direktør-exit

Men det skulle blive værre. For kort efter blev generalforsamlingen fulgt op af et skuffende første kvartal, og samtidig var finansdirektør Jakob Stausholm højst overraskende pludselig stoppet i marts efter det, der udefra lignede en fyring.

Claus Winblad, vicedirektør i ATP, har blandt andet i forbindelse med generalforsamlingen kaldt udviklingen utilfredsstillende. Han siger til Berlingske, at ATP generelt mener, at det store skift mod en mere simpel struktur er rigtigt. Men han understreger, at virksomheden snart bør begynde at vise en bedre udvikling af selve driften.

»Den langsigtede transformationsproces tror vi stadig er den rigtige vej at gå. Men det er utroligt vigtigt, at vi ser forbedringer af de elementer, som Mærsk selv har kontrol over. Der har været for mange dårlige resultater, og der har været for mange svipsere i de seneste kvartaler,« siger Claus Winblad til Berlingske.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Skou. Men i A.P. Møller - Mærsk erkender Stig Frederiksen, chef for investor relations, i en mail til Berlingske, at udviklingen i første del ikke har været tilfredsstillende. Men han mener, at årsagen primært skal findes i forhold uden for Mærsk.

»Som vi fremlagde i forbindelse med vores Q1-regnskab, så er de nuværende resultater fra ocean (nyt forretningsområde med blandt andet Maersk Line, red.) ikke tilfredsstillende. Det skyldes ikke mangel på fokus derpå, men svære markedsvilkår, og så er der en vis indløbstid på at få optimeret vores netværk, efter at kapaciteten blev øget med overtagelsen af Hamburg Süd. Vi har godt fat i de skruer, der skal skrues på, for at rette ind. Det er en disciplin, som vi er stærke på – det har vi vist gang på gang, og det vil vi se igen med effekt i indeværende år,« skriver Stig Frederiksen.

Langsom forandring

Han mener, at investorerne bør kigge mere bredt på virksomheden end på de regnskaber, som er lagt frem i de seneste kvartaler. Gør de det, vil de begynde at blive anderledes optimistiske.

»Samtidig med at vi eksekverer på den kortsigtede turn around-plan på ocean, driver vi en langsigtet, kompleks transformation. Og vil man måle fremdriften på den, må man kigge ud over de kvartalsvise resultater og finde pejlemærker, som indikerer, hvorvidt vi er på sporet i forhold til at transformere forretningen,« skriver Stig Frederiksen.

Han peger på, at der blandt andet er gode tegn i virksomhedens evne til at vokse af sig selv og i mange af de forretninger, der ligger uden for søtransport, og som udvikler sig fornuftigt.

Topchef Søren Skou har stået i spidsen for Mærsk i to år. Kort efter at han afløste Nils Smedegaard, fremlagde han planerne for en af de største forandringer, som en dansk virksomhed nogensinde har været igennem. Alle energiforretninger skulle sælges.

I begyndelsen gik det hurtigt med frasalget af tankrederiet Maersk Tankers og olieselskabet Maersk Oil med rettighederne til at udvinde olie i den danske del af Nordsøen. Men herefter har det været småt med nyheder om de andre selskaber, som ikke er ønsket i koncernen. Det drejer sig særligt om rigselskabet Maersk Drilling, som kan været op mod 40 mia. kroner værd, men som ingen tilsyneladende vil betale nok for.

Samtidig er Søren Skou også i gang med at udvikle resten af Mærsk til en moderne digitaliseret transportvirksomhed, der efter planen skal minde om noget, der ligner UPS eller FedEx. En af de konkrete tiltag har været et stort opsat samarbejde med IBM, som Mærsk vil skabe en ny digital platform sammen med til fremtidens verdenshandel.

Fra optur til nedtur for aktien

Problemet er, at investorerne langtfra er overbeviste om, at det er vejen frem. Da Skou indttog topposten, tog aktiemarkedet først positivt imod ham, men siden begyndte aktiekursen at falde, og den ligger nu lavere, end da han blev udnævnt. Alene i år er kursen faldet med 24 pct. Det skyldes blandt andet den kapitalmarkedsdag, som blev afholdt i København i februar, og hvor mere end 200 investorer fra hele verden deltog.

»Det, som skete på kapitalmarkedsdagen, rystede mig faktisk lidt. Det virkede, som om Søren Skou svævede en lille smule over vandene og kom med meget vævende svar. Og kort tid efter sker så det nærmest tragikomiske, at Jakob Stausholm stopper,« siger en stor investor, der ikke ønsker sit navn i avisen.

Flere andre investorer, som Berlingske har talt med, deler den holdning. De siger dog, at Skou har været uheldig med de fortsat meget udfordrende markeder – en situation, som ikke er blevet bedre, efter at USA, Kina og EU er på vej til at indlede en større handelskrig.

»Det er naturligvis ikke heldigt for Søren Skou, at han står som leder af en virksomhed med verdens største containerrederi og nu er midt i en handelskrig mellem USA og Kina. Men lige meget hvad peger det i sidste ende på Søren Skou,« siger en investor.

Investorer efterlyser informationer

Investorerne bakker stort set alle op om de store strategiske forandringer. Men mange savner, at den store danske virksomhed snart begynder at komme med flere oplysninger, om hvordan de mange ambitiøse målsætninger skal opfyldes. I Mærsk siger Stig Frederiksen, at virksomheden hele tiden tænker over, hvordan den komplekse strategi skal formidles til omverdenen.

»Vi overvejer løbende, hvordan vi bedst kommunikerer. Vi er i tæt dialog med vores investorer, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med at være,« skriver han i en mail til Berlingske.

Bekymrer det nogen i Mærsk, at aktiekursen er faldet 24 pct. i løbet af 2018?

»Som du sikkert er klar over, så har vi ikke for vane at kommentere aktiekursen,« hedder det fra Stig Frederiksen.

Tilbage i april udtrykte Robert Uggla, barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller og direktør for A.P. Møller Holding, forventninger om, at aktiekursen snart ville begynde at udvikle sig bedre inden for de nærmeste år.

»Vi skal levere værdi til aktionærerne over lang tid, og det skal vi demonstrere, at vi kan gøre. Det er klart, at vi ikke kan vente 20-30 år, før vi ser forbedringer. Det skal ske over de næste år, men jeg vil ikke sætte en dato på, hvornår vi skal se aktiekursen stige,« sagde Robert Uggla.