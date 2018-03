Ubers opbremsning fortsætter på begge sider af Atlanten

Uber sælger nu fra til den sydøstasiatiske konkurrent Grab. Det er tredje gang, at kørselstjenester må trække sig fra et oversøisk marked. REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY

Det begyndte i forrige uge med en fatal ulykke i Tempe, Arizona, hvor en af Ubers selvkørende testbiler ramte den 49-årige Elaine Herzberg. Dødsfaldet fik i første omgang udskudt videre forsøg, men i denne uge udviklede det sig til yderligere opbremsning på begge sider af Atlanten.

I går meldte kørselsgiganten ud, at man har trukket ansøgningen i Californien, og dermed ikke fornyer tilladelsen til testkørsel i »Guldstaten« ifølge The San Francisco Chronicle. Den nuværende tilladelse udløber den 31. marts. Men tekonologiudvikling er bare én front, hvor kørselsgiganten er presset - mandag offentliggjorde Uber endnu en U-vending. Denne gang i Sydøstasien.

Tre markeder på tre år

Efter flere år med gradvis retræte fra de oversøiske markeder meldte virksomheden ud, at Uber fusionerer med den regionale konkurrent Grab. Konstellationen indebærer ifølge den amerikanske kørselstjeneste, at den får 27,5 procent af det nye selskab.

»En af de potentielle fare ved vores globale strategi er, at vi tager for mange kampe spredt på for mange fronter og med for mange konkurrenter. Denne transaktion sætter os i en position til at konkurrere med reel fokus og vægt på de kernemarkeder som vi operere i,« lød begrundelsen fra topchefen Dara Khosrowshahi i en skriftllig besked til Ubers ansatte.

Det er heller ikke første gang, at kørselstjenesten smider håndklædet i ringen. Tilbage i 2016 trak Uber sig fra det kinesiske marked med et salg til rivalen Didi, og i fjor var det Rusland, der stod for tur - samtidig har stadigt hårdere konkurrence betydet væsentlige tab for virksomheden, der ifølge The Guardian tabte over 27 milliarder kroner sidste år.

Forretningsomlægningen skal ifølge flere udenlandske medier ses som et forsøg på at mindske tab, inden Uber forventes at sigte mod en børsnotering i 2019.